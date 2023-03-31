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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области на мине подорвались энергетики, двое из них погибли – ОВА

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На месте подрыва уже работают бригады скорой помощи
На месте подрыва уже работают бригады скорой помощи
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

В селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались трое энергетиков. Об этом 31 марта сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Это наши энергетики, которые работали над восстановлением электросетей. По предварительной информации, двое мужчин погибли, а один – получил ранения", – говорится в сообщении.

На месте уже работают бригады скорой помощи.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, взрыв, ГСЧС, Херсонская область, война России против Украины, взрывы, Александр Прокудин
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