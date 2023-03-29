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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При отступлении в Херсонской области российские оккупанты расставили на оставленных позициях манекены военных – волонтер Синицын

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В ноябре прошлого года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области
В ноябре прошлого года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области
Фото: ЕРА

Российские оккупанты пытались скрыть свое отступление в Херсонской области. Об этом в опубликованном 19 марта интервью "Украинской правде" рассказал активист и волонтер Роман Синицын.

"Мы где-то три месяца системно разрушали им логистические пути. Поставлять что-то для группировки в 20–30 тыс. человек – это колоссальные тоннажи: топливо, боекомплекты, продовольствие. Пользоваться полуразбитыми мостами, паромными переправами, понтонами они не могли. Это не было паническое какое-то отступление. Это была спланированная операция. У меня знакомые к утру полетели смотреть коптерами к ним на позиции и звонят, говорят: они там манекенов поставили на позиции вместо живых бойцов. Это делалось для того, чтобы когда в бинокль наши смотрели, думали, что там еще кто-то оставался. Чтобы выиграть время и чтобы мы не начали идти вперед", – сказал Синицын.

По его словам, перед отступлением россияне активно минировали территорию Херсонской области.

"Не стоит забывать о минировании. Площадь минирования территорий была колоссальная. К сожалению, в первые два или три дня того, как наши подразделения заходили уже на территорию, откуда россияне сбежали, было много раненых и погибших из-за срабатывания различных взрывных устройств. То есть они сознательно минировали дороги, подъездные пути, мосты", – подчеркнул Синицын.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Роман Синицын, российские оккупанты, деоккупация
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