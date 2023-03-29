При отступлении в Херсонской области российские оккупанты расставили на оставленных позициях манекены военных – волонтер Синицын

"Мы где-то три месяца системно разрушали им логистические пути. Поставлять что-то для группировки в 20–30 тыс. человек – это колоссальные тоннажи: топливо, боекомплекты, продовольствие. Пользоваться полуразбитыми мостами, паромными переправами, понтонами они не могли. Это не было паническое какое-то отступление. Это была спланированная операция. У меня знакомые к утру полетели смотреть коптерами к ним на позиции и звонят, говорят: они там манекенов поставили на позиции вместо живых бойцов. Это делалось для того, чтобы когда в бинокль наши смотрели, думали, что там еще кто-то оставался. Чтобы выиграть время и чтобы мы не начали идти вперед", – сказал Синицын.

По его словам, перед отступлением россияне активно минировали территорию Херсонской области.

"Не стоит забывать о минировании. Площадь минирования территорий была колоссальная. К сожалению, в первые два или три дня того, как наши подразделения заходили уже на территорию, откуда россияне сбежали, было много раненых и погибших из-за срабатывания различных взрывных устройств. То есть они сознательно минировали дороги, подъездные пути, мосты", – подчеркнул Синицын.