Генштаб ВСУ: В эпицентре боевых действий – Бахмут, Авдеевка и Марьинка

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря героизму и профессиональности украинских воинов, их умелым и слаженным действиям, а также эффективному использованию маневра "на протяжении этих суток подразделения сил обороны Украины отразили более 50 атак противника".

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

Командование подчеркивает, что враг не перестает штурмовать Бахмут.

"Наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Васильевку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на запорожском и херсонском направлениях противник активных действий за последние 24 часа не проводил, занимался подготовкой оборонительных рубежей и позиций.

Обстрелы российские оккупанты ведут на всех направлениях, в том числе на северском и слобожанском.

Война России против Украины. Главное (обновляется)