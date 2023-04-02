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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: В эпицентре боевых действий – Бахмут, Авдеевка и Марьинка

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За сутки ВСУ отразили 50 вражеских атак, отметили в Генштабе
За сутки ВСУ отразили 50 вражеских атак, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях на востоке Украины, проинформировал 2 апреля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что благодаря героизму и профессиональности украинских воинов, их умелым и слаженным действиям, а также эффективному использованию маневра "на протяжении этих суток подразделения сил обороны Украины отразили более 50 атак противника".

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. [...] На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

Командование подчеркивает, что враг не перестает штурмовать Бахмут.

"Наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Васильевку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, на запорожском и херсонском направлениях противник активных действий за последние 24 часа не проводил, занимался подготовкой оборонительных рубежей и позиций.

Обстрелы российские оккупанты ведут на всех направлениях, в том числе на северском и слобожанском.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gCzRisYpJfpPj5WWCbFjYCV5XHGwn4p8Kq319152SqC9XedEGWfuYmGSZ9Sp6f48l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, штурм, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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