Оккупанты вывозят из Мелитополя незаконно вырубленный лес кругляк – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что оккупанты продолжают совершать мародерство на временно контролируемой ими территории Украины.

"В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении", – говорится в сообщении.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.