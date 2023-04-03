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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и 32 авиационных удара – Генштаб ВСУ

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Российские захватчики за сутки совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Российские захватчики за сутки совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли по территории Украины пять ракетных и 32 авиационных удара. Об этом 3 апреля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, захватчики совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, поскольку противник продолжает использовать тактику террора", – предупредили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02utHwpJKkEBmj3LkBMNK23pJ6dcbfECjbY5wpJeG2SEtRox9TgKsfetL4Rv5kvXRbl

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые атаки. 

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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