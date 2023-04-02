Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, три человека погибли, шестеро получили ранения – ОВА

По его словам, в результате атаки со стороны противника, по меньшей мере, три человека погибли, шестеро мирных жителей получили ранения.
"Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома", – написал глава ОВА.
Он отметил, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели и полиция.
"Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться по мере поступления", – добавил Кириленко.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.