Российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области, три человека погибли, шестеро получили ранения – ОВА

В результате обстрела повреждены многоэтажки и частные жилые дома Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

По его словам, в результате атаки со стороны противника, по меньшей мере, три человека погибли, шестеро мирных жителей получили ранения.

"Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома", – написал глава ОВА.

Он отметил, что сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели и полиция.

"Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться по мере поступления", – добавил Кириленко.