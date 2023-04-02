В результате российских обстрелов 1 апреля были ранены пять жителей Донецкой области – ОВА

Он добавил, что повреждены садовый кооператив и дом культуры.

"Также под огнем – Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка, без жертв. На горловском направлении Торецк получил удар из "Градов" – ранены три человека, повреждены дом культуры, школа, админздание, ЦНАП и два жилых дома. Известно о двух раненых в Бахмуте. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении в Лиманской общине оккупанты обстреливали Торское и Заречное. Также обстрелы зафиксированы в Северске и близлежащих селах.

Глава ОВА сообщил, что 1 апреля в результате российских обстрелов были ранены пять мирных жителей Донецкой области: трое – в Торецке и двое – в Бахмуте.

Всего с начала российского вторжения в регионе погибло 1440 человек, еще 3321 был ранен. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.