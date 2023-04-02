В результате российских обстрелов 1 апреля были ранены пять жителей Донецкой области – ОВА

Он добавил, что повреждены садовый кооператив и дом культуры.
"Также под огнем – Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка, без жертв. На горловском направлении Торецк получил удар из "Градов" – ранены три человека, повреждены дом культуры, школа, админздание, ЦНАП и два жилых дома. Известно о двух раненых в Бахмуте. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин", – написал Кириленко.
На лисичанском направлении в Лиманской общине оккупанты обстреливали Торское и Заречное. Также обстрелы зафиксированы в Северске и близлежащих селах.
Глава ОВА сообщил, что 1 апреля в результате российских обстрелов были ранены пять мирных жителей Донецкой области: трое – в Торецке и двое – в Бахмуте.
Всего с начала российского вторжения в регионе погибло 1440 человек, еще 3321 был ранен. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.
Глава ВГА Виталий Барабаш сообщал в конце марта, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.