Оккупанты обстреляли Двуречную, погиб 43-летний мужчина – ОВА

"Враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12.00, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр захватить не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.