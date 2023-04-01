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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 31 марта обстреливали приграничные районы Харьковской области – Синегубов

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Синегубов сообщил, что жертв и серьезных разрушений нет
Синегубов сообщил, что жертв и серьезных разрушений нет
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские войска 31 марта обстреливали приграничные населенные пункты в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов 1 апреля.

Речь идет о Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

"В частности, под огнем окупантов находились Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших", – рассказал глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр захватить не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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