Оккупанты 31 марта обстреливали приграничные районы Харьковской области – Синегубов

Речь идет о Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

"В частности, под огнем окупантов находились Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Каменка, Масютовка, Синковка, Крахмальное и другие населенные пункты. К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших", – рассказал глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр захватить не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.