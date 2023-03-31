В результате вчерашнего обстрела Харькова ранения получили три человека, в области после атаки дронов пострадали два мирных жителя – ОВА

По словам Синегубова, оккупанты выпустили по Харькову девять ракет Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"Вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено девять ракет, предварительно ЗРК С-300. В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе", – написал Синегубов.

По его данным, в результате ракетной атаки легкие ранения получили три человека. Госпитализация им не потребовалась.

Также минувшей ночью российские захватчики совершили атаку на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе, использовав беспилотники Shahed. Ранения получили и были госпитализированы двое мужчин 44 и 66 лет.

"За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах. В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянску, Двуречной, Стрелечьи и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 274 взрывоопасных предмета.