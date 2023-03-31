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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вчерашнего обстрела Харькова ранения получили три человека, в области после атаки дронов пострадали два мирных жителя – ОВА

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По словам Синегубова, оккупанты выпустили по Харькову девять ракет
По словам Синегубова, оккупанты выпустили по Харькову девять ракет
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате ракетного обстрела Харькова накануне вечером ранения получили три человека. Об этом 31 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вчера поздно вечером враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Всего по городу было выпущено девять ракет, предварительно ЗРК С-300. В Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе", – написал Синегубов.

По его данным, в результате ракетной атаки легкие ранения получили три человека. Госпитализация им не потребовалась.

Также минувшей ночью российские захватчики совершили атаку на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе, использовав беспилотники Shahed. Ранения получили и были госпитализированы двое мужчин 44 и 66 лет.

"За прошедшие сутки враг обстреливал приграничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах. В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянску, Двуречной, Стрелечьи и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 15 га территории и обезвредили 274 взрывоопасных предмета.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, беспилотники, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Олег Синегубов
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