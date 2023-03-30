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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки из-за российских обстрелов госпитализированы три жительницы Харьковской области

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В Харьковской области были ранены и погибли люди из-за обстрелов и мин
В Харьковской области были ранены и погибли люди из-за обстрелов и мин
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В минувшие сутки оккупанты обстреливали из артиллерии, минометов и другого вооружения населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В частности, под ударами врага были Купянск, Волчанск, Стрелечья, Уды, Двуречная, Колодезное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В селе Подолы, по данным Синегубова, три женщины получили ранения и были госпитализированы.

"В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", – добавил Синегубов.

Кроме того, как сообщали в ГСЧС, вчера в Изюмском районе легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. Два человека погибли, еще два получили травмы. 

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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