За сутки из-за российских обстрелов госпитализированы три жительницы Харьковской области

В частности, под ударами врага были Купянск, Волчанск, Стрелечья, Уды, Двуречная, Колодезное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В селе Подолы, по данным Синегубова, три женщины получили ранения и были госпитализированы.
"В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", – добавил Синегубов.
Кроме того, как сообщали в ГСЧС, вчера в Изюмском районе легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. Два человека погибли, еще два получили травмы.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.