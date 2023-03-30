За сутки из-за российских обстрелов госпитализированы три жительницы Харьковской области

В Харьковской области были ранены и погибли люди из-за обстрелов и мин Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В частности, под ударами врага были Купянск, Волчанск, Стрелечья, Уды, Двуречная, Колодезное и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В селе Подолы, по данным Синегубова, три женщины получили ранения и были госпитализированы.

"В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет", – добавил Синегубов.

Кроме того, как сообщали в ГСЧС, вчера в Изюмском районе легковой автомобиль наехал на противотанковую мину. Два человека погибли, еще два получили травмы.