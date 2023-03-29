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Чиновница Купянского горсовета и бывшее "должностное лицо Херсонского МВД". В СБУ заявили о задержании трех коллаборантов

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Всем задержанным сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Всем задержанным сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Херсонской областей разоблачила трех сторонников российских оккупантов. Об этом 29 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Одной из фигуранток оказалась бывшая чиновница лицензионно-разрешительного отдела Купянского городского совета. После временного захвата города она поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации. С "переназначением в должности" коллаборантка начала следовать указаниям Кремля по переустройству работы местного украинского бизнеса в пользу России. После освобождения города злоумышленница переехала к матери в Харьков, где надеялась избежать правосудия", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и доставили в Купянскую окружную прокуратуру для объявления о подозрении.

"Еще одной коллаборанткой является 65-летняя жительница Волчанска Харьковской области, которая во время оккупации района добровольно согласилась возглавить созданный агрессором местный "отдел пенсионного фонда". На этой "должности" она формировала "штат" псевдоучреждения. Кроме того, женщина передала оккупационным властям персональные данные местных жителей, которые находились в затруднительном материальном положении, чтобы выполнить планы Москвы по принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий", – отметили в СБУ.

Помимо этого, в Херсоне разоблачен местный житель, бывший инструктор автошколы, который во время захвата города российскими военными вступил в ряды оккупационного "главного управления МВД Херсонской области".

"Руководители псевдоучреждения назначили его "специалистом отдела регистрации транспортных средств". После освобождения Херсона злоумышленник, пытаясь избежать наказания, сменил три адреса проживания. Но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в одном из поселков вблизи областного центра", – подчеркнули в спецслужбе.

Всем трем задержанным сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, Херсонская область, Харьковская область, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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