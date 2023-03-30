Россия обстреливает Харьков из Белгородской области

По его словам, обстрел велся из Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной.
Также о том, что Харьков находится под обстрелом, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он добавил, что на данный момент зафиксировано шесть прилетов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.
По его данным, предварительно обстрел велся ракетами С-300.
Вечером 30 марта в районе 22.00 воздушная тревога была объявлена в пяти областях: Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской, а также в Киеве.