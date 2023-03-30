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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреливает Харьков из Белгородской области

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Оккупанты обстреливают Харьков
Оккупанты обстреливают Харьков
Фото: pixabay.com

Во время воздушной тревоги вечером 30 марта Россия совершила обстрел Харькова. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, обстрел велся из Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной.

Также о том, что Харьков находится под обстрелом, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он добавил, что на данный момент зафиксировано шесть прилетов. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях.

По его данным, предварительно обстрел велся ракетами С-300.

Контекст:

Вечером 30 марта в районе 22.00 воздушная тревога была объявлена в пяти областях: Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской, а также в Киеве.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Харьков, Белгородская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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