Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие

За двое суток в органах полиции зарегистрировано 36 сообщений о разрушениях, сообщили в ОВА. Наибольшие разрушения в населенных пунктах Пологовского района.

"В Орехове в результате авиаудара и периодических артиллерийских обстрелов разрушены дома и приусадебные здания, повреждена территория домовладений. Не меньший ущерб нанесен и жителям Гуляйполя", – говорится в сообщении.

В Гуляйполе оккупанты убили 63-летнего местного жителя. В результате обстрелов российских войск осколками снарядов ранены два человека: 58-летний мужчина и 59-летняя женщина. Их госпитализировали.