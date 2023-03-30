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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть погибшие

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Оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область
Оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

Российские войска 28-го и 29 марта обстреляли Запорожскую область из реактивных систем залпового огня, авиации, артиллерии и БПЛА. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Запорожской ОВА в Telegram.

За двое суток в органах полиции зарегистрировано 36 сообщений о разрушениях, сообщили в ОВА. Наибольшие разрушения в населенных пунктах Пологовского района.

"В Орехове в результате авиаудара и периодических артиллерийских обстрелов разрушены дома и приусадебные здания, повреждена территория домовладений. Не меньший ущерб нанесен и жителям Гуляйполя", – говорится в сообщении.

В Гуляйполе оккупанты убили 63-летнего местного жителя. В результате обстрелов российских войск осколками снарядов ранены два человека: 58-летний мужчина и 59-летняя женщина. Их госпитализировали.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Запорожская область, Орехово, обстрелы, разрушения, население, войска, Гуляйполе
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