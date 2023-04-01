Россияне обстреляли Херсон и область, есть погибший и раненый – Ермак

"Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом – погиб человек на улице", – говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли село Казацкое. Там также есть попадание в частный дом, один человек ранен.

В течение предыдущих суток, по данным ОВА, оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области 54 раза, выпустили 539 снарядов, есть погибший и раненые.