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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Херсон и область, есть погибший и раненый – Ермак

Россияне обстреливают освобожденные районы Херсонской области ежедневно
Россияне обстреливают освобожденные районы Херсонской области ежедневно
Фото: Мінреінтеграції / Telegram

Российские оккупанты сегодня, 1 апреля, обстреливают Херсонскую область, включая город Херсон. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом – погиб человек на улице",  – говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли село Казацкое. Там также есть попадание в частный дом, один человек ранен.

В течение предыдущих суток, по данным ОВА, оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области 54 раза, выпустили 539 снарядов, есть погибший и раненые. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Андрей Ермак
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