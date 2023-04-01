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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице умер энергетик, который подорвался на российской мине накануне – ОВА

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Энергетики подоровались на мине накануне
Энергетики подоровались на мине накануне
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В больнице умер электрик, который пострадал от взрыва российской мины в Посад-Покровском Херсонской области 31 марта. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, взорвавшийся на российской мини, когда восстанавливал линии электропитания в Посаде-Покровском", – говорится в сообщении.

Накануне на мине подорвались трое энергетиков, которые восстанавливали электросети в Посад-Покровском. Тогда два человека погибли на месте, а один получил ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Херсонская область, война России против Украины, мины, погибшие
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