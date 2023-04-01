Оккупанты за сутки 54 раза обстреливали Херсонскую область, есть погибшие и раненые – ОВА

Войска РФ выпустили 439 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников и авиации.
"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала пять раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.
За сутки в Херсонской области из-за российской агрессии три человека погибли, еще два получили ранения. Среди погибших – два электромонтера, которые подорвались на российской мине во время восстановительных работ.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.