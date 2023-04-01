Оккупанты за сутки 54 раза обстреливали Херсонскую область, есть погибшие и раненые – ОВА

Войска РФ выпустили 439 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников и авиации.

"Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала пять раз. Снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За сутки в Херсонской области из-за российской агрессии три человека погибли, еще два получили ранения. Среди погибших – два электромонтера, которые подорвались на российской мине во время восстановительных работ.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.