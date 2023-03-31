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ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Рашисты усиливают влияние на мозги. Мощная реклама, тексты стандартные – "Россия здесь навсегда", "Мы – один народ". Блевать хочется

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клочко: На плакатах "счастливые" дети в вышиванках и взятые из американских фильмов пенсионеры
Клочко: На плакатах – "счастливые" дети в вышиванках и взятые из американских фильмов пенсионеры
Скриншот: DmytroKuleba / Twitter

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 1 апреля 2022 года.

1 апреля, пятница

Дом стремительно пустеет. Остаются пожилые люди и несколько сомневающихся молодых семей.

Проведали работу, два блокпоста. Ведут себя вежливо, хотя и не скрывают своего превосходства. Видимо, дали указания показывать, что они – наши освободители, чтобы способствовать интеграции оккупированных территорий в Рашку.

На работе порядок, по аэропорту постоянно лупят наши. Сначала считал, потом не стал. Знакомый, который живет непосредственно в селе Чернобаевка, ведет наблюдение за оккупантами. С чердака в бинокль видел, что нарыли траншеи и капониры. Глубина их такая, что танк или БТР не виден. Но Bayraktar все равно…

Пока были на работе, прилетело снова. По пути домой видим, что рашисты усиливают влияние на мозги херсонцев. Мощная реклама – билборды, транспаранты, плакаты, ситилайты. На них – "счастливые" дети в вышиванках и взятые из американских фильмов пенсионеры. Тексты стандартные – "Россия здесь навсегда", "Мы – один народ", "Материнский капитал", "Счастливая старость". Блевать хочется.

Предыдущая запись в дневнике – 31 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, Чернобаевка, Петр Клочко, дневник херсонца
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