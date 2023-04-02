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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Харьковской области, погиб мирный житель – ОВА

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В результате обстрелов повреждены жилые дома
В результате обстрелов повреждены жилые дома
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли по меньшей мере 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом 2 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, под огонь противника попали Купянск, Двуречная, Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов села Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина, мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

В поселке Великий Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, а в селе Подолы поврежден частный дом.

Глава ОВА также отметил, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 6,5 га территории и обезвредили 96 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
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