Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Харьковской области, погиб мирный житель – ОВА

В частности, под огонь противника попали Купянск, Двуречная, Песчаное, Крахмальное, Западное, Уды, Ветеринарное и другие населенные пункты.

"В результате обстрелов села Кутьковка Купянского района, к сожалению, погиб 43-летний гражданский мужчина, мужчина 46 лет получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

В поселке Великий Бурлук Купянского района ударом ракет С-300 повреждено здание агропредприятия, а в селе Подолы поврежден частный дом.

Глава ОВА также отметил, что в области продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 6,5 га территории и обезвредили 96 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.