Житель Харьковской области подорвался на взрывчатке в собственном дворе – глава обладминистрации

"Около 15.30 в селе Довгалевка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал он.

Глава обладминистрации напомнил населению о высокой минной опасности в Харьковской области.

"В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС (Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") или Нацполицию", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области, часть которой была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и частично деоккупирована украинской армией в сентябре, местное население регулярно страдает от оставленной оккупантами взрывчатки.