Житель Харьковской области подорвался на взрывчатке в собственном дворе – глава обладминистрации

"Около 15.30 в селе Довгалевка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал он.
Глава обладминистрации напомнил населению о высокой минной опасности в Харьковской области.
"В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС (Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") или Нацполицию", – объяснил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области, часть которой была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и частично деоккупирована украинской армией в сентябре, местное население регулярно страдает от оставленной оккупантами взрывчатки.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что 174 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.