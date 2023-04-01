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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Харьковской области подорвался на взрывчатке в собственном дворе – глава обладминистрации

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По данным Зеленского, неразминированными остаются 174 тыс. км&sup2; территории Украины
По данным Зеленского, неразминированными остаются 174 тыс. км² территории Украины
Фото: ДСНС України / Facebook (архив)

1 апреля в Изюмском районе местный житель пострадал в результате взрыва в собственном дворе. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 15.30 в селе Довгалевка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил ранения 59-летний мужчина. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал он.

Глава обладминистрации напомнил населению о высокой минной опасности в Харьковской области.

"В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не прикасайтесь к нему. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС (Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") или Нацполицию", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области, часть которой была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и частично деоккупирована украинской армией в сентябре, местное население регулярно страдает от оставленной оккупантами взрывчатки.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что 174 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, ГСЧС, война, взрывчатка, Харьковская область, война России против Украины, мина, ранение, Олег Синегубов
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