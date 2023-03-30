В Украине 174 тыс. км² загрязнены минами и неразорвавшимися снарядами, это две территории Австрии – Зеленский

Текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский в своем обращении поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, предоставленную Украине, лечение украинцев, пострадавших в результате авиакатастрофы в Броварах в январе. Он подчеркнул, что Украина ежедневно теряет своих людей из-за войны.

"Мы теряем тех, кто отдает в боях против оккупанта свою жизнь за свободу Украины и всех народов, чью землю и потенциал Россия хочет забрать в состав своей империи. Теряем людей от террористических обстрелов и бомбардировок, которые российская армия проводит даже там, откуда российские солдаты были вынуждены скрыться под давлением наших защитников и защитниц. Теряем жизнь и здоровье наших людей от взрывов мин и снарядов, покинутых российскими террористами", – продолжил он.

Украинцы погибают также из-за того, что в некоторых частях страны в условиях войны "пока просто невозможно оказать медицинскую помощь вовремя и полностью", добавил Зеленский.

"Я приведу вам только один пример. Просто представьте, что он означает и как много столь масштабных опасностей, принесенных войной. 174 тыс. км² территории Украины загрязнены минами, которые заложил оккупант, и неразорвавшимися российскими снарядами разных типов. Эта загрязненная площадь – как две территории Австрии. Это сотни тысяч противопехотных и противотанковых мин, ракет от реактивной артиллерии, авиационных бомб, минометных снарядов, которые, не разорвавшись, застряли в полях, в остатках домов. И даже растяжек с гранатами, которые оккупанты специально оставили против гражданских, обычных людей в домах и машинах, на обочинах дорог, в садах и парках, на огородах..." – рассказал Зеленский.

Он описал, как оккупанты минировали территорию, которую покидали.

"Ручная граната, которую кто-то из российских солдат замаскировал под пластиковый стакан. Это было в Броварском районе Киевской области. Подствольная граната, которую россияне разместили в обычном доме под крышкой фортепиано. Это было в Буче. Ручная граната, которой заминировали шкаф на кухне в доме... Владельца этого дома российские солдаты расстреляли, его тело закопали во дворе. Это было тоже в Буче, кстати. Противопехотная мина, замаскированная под якобы обычную сумку с вещами. Это было в городе Ирпене Киевской области... Ручная граната, оставленная в обычном доме в стиральной машинке, так, чтобы взрыв произошел как раз тогда, когда человек просто откроет стиральную машинку... Это было в обычном доме в обычном селе Киевской области. Этого – тысячи. Тысячи, когда мы разминировали. Когда мы спасли жизнь. К сожалению, ежедневно есть сообщения о взрывах, унесших жизнь и искалечивших людей. Просто искалечили. И все это – части автопортрета России сегодня, который она создает своей агрессией, безумной войной", – заявил Зеленский.

Также он говорил о формуле мира, одним из элементов которой является гуманитарное разминирование Украины, пригласил представителей парламента Австрии посетить Украину и призвал к участию в послевоенном восстановлении страны.

Во время выступления Зеленского зал заседаний покинули представители пророссийской партии.