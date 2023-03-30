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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 174 тыс. км² загрязнены минами и неразорвавшимися снарядами, это две территории Австрии – Зеленский

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Зеленский обратился к парламенту Австрии по видеосвязи
Зеленский обратился к парламенту Австрии по видеосвязи
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь 30 марта к парламенту Австрии, рассказал, что в Украине российскими минами и неразорвавшимися снарядами загрязнено 174 тыс. км² территории.

Текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский в своем обращении поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, предоставленную Украине, лечение украинцев, пострадавших в результате авиакатастрофы в Броварах в январе. Он подчеркнул, что Украина ежедневно теряет своих людей из-за войны.

"Мы теряем тех, кто отдает в боях против оккупанта свою жизнь за свободу Украины и всех народов, чью землю и потенциал Россия хочет забрать в состав своей империи. Теряем людей от террористических обстрелов и бомбардировок, которые российская армия проводит даже там, откуда российские солдаты были вынуждены скрыться под давлением наших защитников и защитниц. Теряем жизнь и здоровье наших людей от взрывов мин и снарядов, покинутых российскими террористами", – продолжил он.

Украинцы погибают также из-за того, что в некоторых частях страны в условиях войны "пока просто невозможно оказать медицинскую помощь вовремя и полностью", добавил Зеленский. 

"Я приведу вам только один пример. Просто представьте, что он означает и как много столь масштабных опасностей, принесенных войной. 174 тыс. км² территории Украины загрязнены минами, которые заложил оккупант, и неразорвавшимися российскими снарядами разных типов. Эта загрязненная площадь – как две территории Австрии. Это сотни тысяч противопехотных и противотанковых мин, ракет от реактивной артиллерии, авиационных бомб, минометных снарядов, которые, не разорвавшись, застряли в полях, в остатках домов. И даже растяжек с гранатами, которые оккупанты специально оставили против гражданских, обычных людей в домах и машинах, на обочинах дорог, в садах и парках, на огородах..." – рассказал Зеленский.

Он описал, как оккупанты минировали территорию, которую покидали.

"Ручная граната, которую кто-то из российских солдат замаскировал под пластиковый стакан. Это было в Броварском районе Киевской области. Подствольная граната, которую россияне разместили в обычном доме под крышкой фортепиано. Это было в Буче. Ручная граната, которой заминировали шкаф на кухне в доме... Владельца этого дома российские солдаты расстреляли, его тело закопали во дворе. Это было тоже в Буче, кстати. Противопехотная мина, замаскированная под якобы обычную сумку с вещами. Это было в городе Ирпене Киевской области... Ручная граната, оставленная в обычном доме в стиральной машинке, так, чтобы взрыв произошел как раз тогда, когда человек просто откроет стиральную машинку... Это было в обычном доме в обычном селе Киевской области. Этого – тысячи. Тысячи, когда мы разминировали. Когда мы спасли жизнь. К сожалению, ежедневно есть сообщения о взрывах, унесших жизнь и искалечивших людей. Просто искалечили. И все это – части автопортрета России сегодня, который она создает своей агрессией, безумной войной", – заявил Зеленский. 

Также он говорил о формуле мира, одним из элементов которой является гуманитарное разминирование Украины, пригласил представителей парламента Австрии посетить Украину и призвал к участию в послевоенном восстановлении страны. 

Во время выступления Зеленского зал заседаний покинули представители пророссийской партии

Контекст:

Австрия не отправляет Украине летальное вооружение – как поясняли в минобороны страны, потому что Австрия является нейтральным государством и не входит в НАТО. В то же время в Австрии заявляли о помощи Украине топливом, предоставлении шлемов, бронежилетов и гуманитарных грузов.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер приезжал в Украину прошлой весной, а после встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Нехаммер, как он сам говорил, поехал тогда в Москву, "чтобы посмотреть в глаза Путину и рассказать, что он увидел в Украине". Однако после визита он пришел к выводу, что Путин живет в своем "собственном мире"

С Зеленским Нехаммер последний раз говорил 20 марта 2023 года, он пообещал дальнейшую гуманитарную помощь Украине от Австрии. "Как нейтральная страна мы не можем и не будем оказывать военную поддержку. Но мы можем продолжать оказывать гуманитарную помощь для облегчения страданий народа Украины, и именно это мы и будем делать", – заверил канцлер. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Австрия, Бровары, Владимир Зеленский, граната, война России против Украины, разминирование, мина, Карл Нехаммер
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