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Зеленский выступил в парламенте Австрии. Пророссийская партия вышла из зала

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Зеленский обратился к парламентариям и народу Австрии по видеосвязи
Зеленский обратился к парламентариям и народу Австрии по видеосвязи
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта выступил с обращением к парламенту и народу Австрии по видеосвязи.

Запись обращения опубликовали в YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский в своем обращении поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, предоставленную Украине, лечение украинцев и говорил о разминировании территорий в Украине и формуле мира, также призвал Австрию к участию в послевоенном восстановлении Украины.

Депутаты от пророссийской ультраправой Партии свободы (FPO) покинули зал заседаний во время его выступления, сообщает Reuters.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Агентство отметило, что политсила за несколько дней до этого анонсировала проведение "в той или иной форме" акции протеста против выступления Зеленского.

Парламентарии присутствовали в начале выступления президента Украины, а потом ушли, оставив на столах таблички с лозунгами "Пространство для нейтралитета" и "Пространство для мира", а также с символикой партии. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

В политсиле заявляют, что FPO – "единственная партия в парламенте, которая серьезно относится к неизменному нейтралитету [Австрии], тем самым выступая за мир". 

FPO – третья по количеству мест в нижней палате австрийского парламента, отмечает Reuters. AFP писало 4 марта, что политсила лидирует в опросах общественного мнения (29% поддержки избирателей), Социал-демократическая и Консервативная партии (последняя вместе с "зелеными" составляет правящую коалицию) отстают на несколько процентных пунктов, набирая по 24% поддержки.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Австрия – одна из трех стран, где до сегодняшнего дня Зеленский не выступал с обращениями после начала полномасштабной войны. Теперь в этом списке остались Венгрия и Болгария. 

Всего, по данным Forbes, за прошлый год Зеленский выступил с публичными речами 563 раза

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: протесты, Австрия, Владимир Зеленский, парламент, разминирование, Офис президента Украины, обращение
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