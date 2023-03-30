Зеленский выступил в парламенте Австрии. Пророссийская партия вышла из зала

Запись обращения опубликовали в YouTube-канале Офиса президента.
Зеленский в своем обращении поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь, предоставленную Украине, лечение украинцев и говорил о разминировании территорий в Украине и формуле мира, также призвал Австрию к участию в послевоенном восстановлении Украины.
Депутаты от пророссийской ультраправой Партии свободы (FPO) покинули зал заседаний во время его выступления, сообщает Reuters.
Агентство отметило, что политсила за несколько дней до этого анонсировала проведение "в той или иной форме" акции протеста против выступления Зеленского.
Парламентарии присутствовали в начале выступления президента Украины, а потом ушли, оставив на столах таблички с лозунгами "Пространство для нейтралитета" и "Пространство для мира", а также с символикой партии.
В политсиле заявляют, что FPO – "единственная партия в парламенте, которая серьезно относится к неизменному нейтралитету [Австрии], тем самым выступая за мир".
FPO – третья по количеству мест в нижней палате австрийского парламента, отмечает Reuters. AFP писало 4 марта, что политсила лидирует в опросах общественного мнения (29% поддержки избирателей), Социал-демократическая и Консервативная партии (последняя вместе с "зелеными" составляет правящую коалицию) отстают на несколько процентных пунктов, набирая по 24% поддержки.
Австрия – одна из трех стран, где до сегодняшнего дня Зеленский не выступал с обращениями после начала полномасштабной войны. Теперь в этом списке остались Венгрия и Болгария.
Всего, по данным Forbes, за прошлый год Зеленский выступил с публичными речами 563 раза.