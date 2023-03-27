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На 30 марта запланировано выступление Зеленского в парламенте Австрии. Он не выступал еще в двух странах ЕС

Участие Зеленского планируется в форме видеообращения
Участие Зеленского планируется в форме видеообращения
Фото: ЕРА

Утром 30 марта президент Украины Владимир Зеленский должен выступить перед депутатами нижней палаты парламента Австрии – Национального совета, информирует сайт парламента.

В 9.05 по местному времени "Зеленский выступит с видеообращением" перед началом заседания Нацсовета, говорится в анонсе.

Планируется, что после выступления президента Украины Нацсовет на пленарном заседании рассмотрит вопрос о предоставлении украинским вынужденным переселенцам неограниченного доступа к рынку труда Австрии.

"Укринформ" объясняет, что Зеленский выступит по приглашению главы Нацсовета Австрии Вольфганга Соботки в рамках так называемого парламентского мероприятия, поскольку о выступлении Зеленского в рамках сессии присутствующие в парламенте политические силы не могут договориться с марта 2022 года.

Агентство подчеркнуло, что из 27 стран Европейского союза возможность выступить в парламенте Зеленскому не предоставили только Австрия, Болгария и Венгрия.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский обращался к парламентариям разных стран, и не только Европы, а также перед представителями различных организаций, в том числе ООН.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Австрия, депутаты, Владимир Зеленский, парламент, заседание, обращение
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