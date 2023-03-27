На 30 марта запланировано выступление Зеленского в парламенте Австрии. Он не выступал еще в двух странах ЕС

В 9.05 по местному времени "Зеленский выступит с видеообращением" перед началом заседания Нацсовета, говорится в анонсе.

Планируется, что после выступления президента Украины Нацсовет на пленарном заседании рассмотрит вопрос о предоставлении украинским вынужденным переселенцам неограниченного доступа к рынку труда Австрии.

"Укринформ" объясняет, что Зеленский выступит по приглашению главы Нацсовета Австрии Вольфганга Соботки в рамках так называемого парламентского мероприятия, поскольку о выступлении Зеленского в рамках сессии присутствующие в парламенте политические силы не могут договориться с марта 2022 года.

Агентство подчеркнуло, что из 27 стран Европейского союза возможность выступить в парламенте Зеленскому не предоставили только Австрия, Болгария и Венгрия.