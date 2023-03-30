Зеленский: Санкции против России значительно медленнее, чем ее агрессия

По его словам, когда украинские военные отбивают штурмы под Бахмутом в Донецкой области, они "не могут ждать неделями, прежде чем сделать артиллерийский выстрел в ответ на вражеские действия".
"Огонь должен быть мгновенным и обезвреживающим угрозу. Такими же быстрыми должны быть и все наши с вами решения. Но почему санкции против России значительно медленнее, чем агрессия России? Глобальное давление на российскую элиту слабее ее мотива терпеть Кремль. Поддержка украинских воинов в окопах менее дальнобойна, чем оружие действующих против нас террористов. Да и ваша собственная готовность защищать свои демократии менее решительна, чем намерения тех, кто хочет мировой войны против демократии", – сказал глава государства.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины ряд государств ввели против нее санкции.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.