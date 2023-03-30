ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Санкции против России значительно медленнее, чем ее агрессия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Глобальное давление на российскую элиту слабее ее мотива терпеть Кремль
Зеленский: Глобальное давление на российскую элиту слабее ее мотива терпеть Кремль
Фото: president.gov.ua

Санкции против России значительно медленнее, чем российская агрессия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 марта во время выступления на Саммите за демократию под председательством президента США Джо Байдена, текст речи опубликовала его пресс-служба.

По его словам, когда украинские военные отбивают штурмы под Бахмутом в Донецкой области, они "не могут ждать неделями, прежде чем сделать артиллерийский выстрел в ответ на вражеские действия".

"Огонь должен быть мгновенным и обезвреживающим угрозу. Такими же быстрыми должны быть и все наши с вами решения. Но почему санкции против России значительно медленнее, чем агрессия России? Глобальное давление на российскую элиту слабее ее мотива терпеть Кремль. Поддержка украинских воинов в окопах менее дальнобойна, чем оружие действующих против нас террористов. Да и ваша собственная готовность защищать свои демократии менее решительна, чем намерения тех, кто хочет мировой войны против демократии", – сказал глава государства.

Контекст:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины ряд государств ввели против нее санкции.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, демократия, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов
Галина ГРИШИНА
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
Можно есть на завтрак и перед свиданием. Оладьи из лука. Легкий рецепт
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть?
  Ларина: Театр Вахтангова рассказывает байки, мол, "мы играем антивоенный спектакль", но при этом "сосем у Бастрыкина". Как такое может быть? G
Дмитрий ГОРДОН
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою дочь
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
Сильно старит. Эксперт назвала ошибки в макияже, которые заметно прибавляют возраст
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
  Шоколадно-творожный пирог с лимонным вкусом. Удачный рецепт от украинского кондитера
Галина ГРИШИНА
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
Элементарное действие сохранит плоды свежими. Что сделать, чтобы бананы не чернели. Простой лайфхак
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (422719)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (127612)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (94520)
4
Лорак после запрета выступать в РФ заявила, что никогда не помогала ВСУ, и назвала "конфликтом" вторжение России в Украину (47503)
5
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (42774)
6
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (34622)
7
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (30961)
8
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (24743)
 
 
 
 