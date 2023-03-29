Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

новые ограничения включают включают запрет гражданам России работать в органах управления владельцев или операторов критической инфраструктуры, а также дополнительные санкции в отношении товаров.
Введены новые запреты и ограничения на экспорт ряда товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию или развитию сектора обороны и безопасности, товаров, способствующих развитию промышленного потенциала России, а также товаров, используемых в авиации и космонавтике. Последний пакет также ужесточает ограничения на импорт товаров, имеющих экономическое значение для России.
Федеральный совет вводит возможность санкционировать передачу средств или экономических ресурсов физическим лицам, компаниям или организациям, находящимся под санкциями, в каждом конкретном случае, если это будет сочтено необходимым для защиты интересов Швейцарии. Это решение было вызвано необходимостью предотвратить попадание акций двух швейцарских компаний, Sulzer и medmix AG, во владение двух российских банков, находящихся под санкциями.
"Принятое решение не позволило российским банкам, находящимся под санкциями, завладеть крупными пакетами акций швейцарских высокотехнологичных компаний и тем самым косвенно извлечь выгоду из санкций", – говорится в сообщении.
Швейцария присоединилась к введенным против РФ санкциям (в частности, против президента России Владимира Путина). Нейтралитет не мешает "называть вещи своими именами", заявил 28 февраля 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Также Швейцария заблокировала российские активы почти на $8 млрд и решила выделить Украине около $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры.
Европейский Союз принял 10-й пакет санкций против РФ 24 февраля.