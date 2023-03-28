ЕС ищет способ блокировать поставки сжиженного газа из РФ без введения новых санкций – СМИ

По данным агентства, министры энергетики стран ЕС предварительно согласились ввести право для правительств временно запрещать российским экспортерам резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для транспортировки и хранения топлива.
Механизм находится на стадии разработки, и власти отдельных стран продолжают консультации с Еврокомиссией и ЕС. Но в случае введения этот инструмент может значительно уменьшить объем экспорта СПГ из России, говорится в сообщении.
Bloomberg прогнозирует, что министры энергетики примут решение 29 марта на саммите в Брюсселе (Бельгия). Инициаторами новых мер против РФ выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Агентство отмечает, что после введения санкций против Москвы за вторжение в Украину поставки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, а СПГ – наоборот, сильно выросли.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за МВт·ч ($670,72 за 1 тыс. м³).
13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС сократил поставки газа из России на 80%.