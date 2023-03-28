ЕС ищет способ блокировать поставки сжиженного газа из РФ без введения новых санкций – СМИ

По данным агентства, министры энергетики стран ЕС предварительно согласились ввести право для правительств временно запрещать российским экспортерам резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для транспортировки и хранения топлива.

Механизм находится на стадии разработки, и власти отдельных стран продолжают консультации с Еврокомиссией и ЕС. Но в случае введения этот инструмент может значительно уменьшить объем экспорта СПГ из России, говорится в сообщении.

Bloomberg прогнозирует, что министры энергетики примут решение 29 марта на саммите в Брюсселе (Бельгия). Инициаторами новых мер против РФ выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Агентство отмечает, что после введения санкций против Москвы за вторжение в Украину поставки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, а СПГ – наоборот, сильно выросли.