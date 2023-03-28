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ЕС ищет способ блокировать поставки сжиженного газа из РФ без введения новых санкций – СМИ

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Bloomberg прогнозирует, что министры энергетики ЕС примут решение 29 марта
Bloomberg прогнозирует, что министры энергетики ЕС примут решение 29 марта
Фото: ЕРА

Европейский союз хочет предоставить странам-участницам возможность запрещать поставки сжиженного природного газа из России без введения новых энергетических санкций. Об этом 28 марта пишет Bloomberg.

По данным агентства, министры энергетики стран ЕС предварительно согласились ввести право для правительств временно запрещать российским экспортерам резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для транспортировки и хранения топлива.

Механизм находится на стадии разработки, и власти отдельных стран продолжают консультации с Еврокомиссией и ЕС. Но в случае введения этот инструмент может значительно уменьшить объем экспорта СПГ из России, говорится в сообщении.

Bloomberg прогнозирует, что министры энергетики примут решение 29 марта на саммите в Брюсселе (Бельгия). Инициаторами новых мер против РФ  выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Агентство отмечает, что после введения санкций против Москвы за вторжение в Украину поставки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня, а СПГ – наоборот, сильно выросли.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за МВт·ч ($670,72 за 1 тыс. м³).

13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС сократил поставки газа из России на 80%.

Теги: Россия, газ, санкции, экспорт, ограничения, Евросоюз, сжиженный газ
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