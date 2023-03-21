Цена на газ в Европе упала до самого низкого уровня с июля 2021 года

Издание отмечает, что только за последние сутки стоимость газа снизилась на 6%.

Нынешний уровень цен на газ – минимальный с июля 2021 года.

Падение стоимости энергоресурса NV связывает с теплой погодой в Европе и слабым потреблением газа.

В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину цена на газ достигала в Европе $3300 за 1 тыс. м³ (25 августа).

Контекст:

В июне 2022 года "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через газопровод "Северный поток" до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%.

В конце сентября стало известно о повреждении газопровода "Северный поток", по которому российский газ шел в Евросоюз.