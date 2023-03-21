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Цена на газ в Европе упала до самого низкого уровня с июля 2021 года

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Летом 2022 года цена на газ достигала $3300 за 1 тыс. м&sup3;
Летом 2022 года цена на газ достигала $3300 за 1 тыс. м³
Фото: ЕРА

Спотовые цены на газ в Европе по состоянию на 21 марта снизились до $434 за 1 тыс. м³. Об этом со ссылкой на данные Межконтинентальной биржи (ICE) сообщает NV.

Издание отмечает, что только за последние сутки стоимость газа снизилась на 6%.

Нынешний уровень цен на газ – минимальный с июля 2021 года.

Падение стоимости энергоресурса NV связывает с теплой погодой в Европе и слабым потреблением газа.

Скриншот: theice.com
Скриншот: theice.com

В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину цена на газ достигала в Европе $3300 за 1 тыс. м³ (25 августа).

Контекст:

В июне 2022 года "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через газопровод "Северный поток" до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%.

В конце сентября стало известно о повреждении газопровода "Северный поток", по которому российский газ шел в Евросоюз.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, цены, цена на газ, цена
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