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России не удалось подписать новый контракт на поставку газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири – 2"

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Россия не смогла добиться от Китая заключения контракта по газу
Россия не смогла добиться от Китая заключения контракта по газу
Фото: EPA

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву Россия не смогла добиться сделки на перекачку дополннительных 50 млрд м³ российского газа в год через Монголию в Китай. Об этом пишет Reuters 22 марта.

На встрече президента РФ Владимира Путина с Си Цзиньпином было заключено 14 соглашений в разных сферах, но основное, чего хотела Россия, – это контракт о новом газопроводе "Сила Сибири – 2". Агентство отмечает, что у Китая выгодная позиция для заключения сделки на своих жестких условиях, так как Россия больше в ней нуждается. РФ рассчитывает на Китай, чтобы компенсировать потери на европейском рынке, пишет Reuters.

У "Газпрома" катастрофическая ситуация с экспортом, пишет издание The Moscow Times. В Кремле надеялись на третий контракт на поставку газа в Китай, поскольку это давало надежду компенсировать падение доходов от продажи энергоресурсов. 

По итогам переговоров было заявлено только о согласовании практически всех параметров соглашения о поставках газа через "Силу Сибири – 2" и желании Москвы нарастить поставки. Как отмечает издание, это заявление почти полностью повторяет заявление Путина в сентябре 2022 года.

В 2022 году экспорт российского газа в дальнее зарубежье упал на 46% – до 100,9 млрд м³, в основном из-за сокращения поставок в Европу. "Газпром" ранее занимал там около трети рынка, продавая около 80% объемов экспорта, добавляет The Moscow Times. 

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом.

21 марта он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". 

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления. В этих заявлениях идет речь об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Китай, газ, Си Цзиньпин, газопровод, сила сибири
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