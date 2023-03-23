России не удалось подписать новый контракт на поставку газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири – 2"

На встрече президента РФ Владимира Путина с Си Цзиньпином было заключено 14 соглашений в разных сферах, но основное, чего хотела Россия, – это контракт о новом газопроводе "Сила Сибири – 2". Агентство отмечает, что у Китая выгодная позиция для заключения сделки на своих жестких условиях, так как Россия больше в ней нуждается. РФ рассчитывает на Китай, чтобы компенсировать потери на европейском рынке, пишет Reuters.

У "Газпрома" катастрофическая ситуация с экспортом, пишет издание The Moscow Times. В Кремле надеялись на третий контракт на поставку газа в Китай, поскольку это давало надежду компенсировать падение доходов от продажи энергоресурсов.

По итогам переговоров было заявлено только о согласовании практически всех параметров соглашения о поставках газа через "Силу Сибири – 2" и желании Москвы нарастить поставки. Как отмечает издание, это заявление почти полностью повторяет заявление Путина в сентябре 2022 года.

В 2022 году экспорт российского газа в дальнее зарубежье упал на 46% – до 100,9 млрд м³, в основном из-за сокращения поставок в Европу. "Газпром" ранее занимал там около трети рынка, продавая около 80% объемов экспорта, добавляет The Moscow Times.