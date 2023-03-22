Министр иностранных дел Китая заявил, что Россия и КНР представляют "силы добра в мире"

Цинь Ган высказался об отношениях Китая и РФ Фото: EPA

Министр сказал, что эти отношения не представляют угрозы третьим странам, они "несут глобальный мир и стабильность".

"Мы хорошие партнеры, добрые соседи, и мы представляем силы добра в мире", – заявил Цинь Ган.