Министр иностранных дел Китая заявил, что Россия и КНР представляют "силы добра в мире"

Министр сказал, что эти отношения не представляют угрозы третьим странам, они "несут глобальный мир и стабильность".
"Мы хорошие партнеры, добрые соседи, и мы представляем силы добра в мире", – заявил Цинь Ган.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву. Президент РФ Владимир Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.
Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозируют западные СМИ.