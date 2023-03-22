ГОРДОН
 
 
МИР

Министр иностранных дел Китая заявил, что Россия и КНР представляют "силы добра в мире"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цинь Ган высказался об отношениях Китая и РФ
Цинь Ган высказался об отношениях Китая и РФ
Фото: EPA

Отношения Китая и России основаны на обоюдном интересе двух стран, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган по итогам переговоров лидеров России и Китая в Москве. Об этом сообщил в Telegram политический обозреватель пропагандистской ВГТРК Павел Зарубин 21 марта.

Министр сказал, что эти отношения не представляют угрозы третьим странам, они "несут глобальный мир и стабильность".

"Мы хорошие партнеры, добрые соседи, и мы представляем силы добра в мире", – заявил Цинь Ган.

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Москву. Президент РФ Владимир Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.

Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозируют западные СМИ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Китай, дипломатические отношения, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ
Проращивание семян без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
"Гипнотический, уникальный вкус". Как приготовить кекс с копченой грушей
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Кекелия показала прогулку с мужем и сыновьями: Таким должен быть каждый день каждого украинца
Галина ГРИШИНА
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко
Галина ГРИШИНА
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней
Галина ГРИШИНА
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
"Хирургия может обкорнать жирок, но не в силах создать на физиономии выражение благородства". Путинист Киркоров в 55 лет нарастил себе грудь
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
  Как вырастить укроп дома на подоконнике. Эксперт рассказал, какие сорта выбрать, в какой грунт сеять и зачем замачивать семена в водке
Галина ГРИШИНА
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Перестала выщипывать брови и отказалась от подводки. Эксперт рассказала, как с возрастом изменился образ принцессы Уэльской. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В сети показали фото, для которых Тина Кароль позировала без бюстгальтера спиной к камере
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
В "Реєстрі ДержZрадників" самой искомой артисткой стала Ани Лорак. Движение "Чесно" опубликовало рейтинг поисковых запросов
Галина ГРИШИНА
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту
Галина ГРИШИНА
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
"Незадолго до своего 50-летия". Клум снялась для обложки глянца в прозрачном платье без белья. В сети восхитились
Галина ГРИШИНА
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (123762)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (114359)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (100085)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (85835)
5
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (51137)
6
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (44427)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (37720)
8
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (34027)
 
 
 
 