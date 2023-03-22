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Премьер-министр Польши заявил, что встреча Си Цзиньпина с Путиным вызывает у него обеспокоенность

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Премьер-министр Японии встретился с Моравецким
Премьер-министр Японии встретился с Моравецким
Фото: EPA

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву (Россия) вызывает обеспокоенность. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 22 марта на пресс-конференции со своим японским коллегой Фумио Кисидой. Об этом сообщило польское агентство PAP.

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"Эта ось Китай – Москва опасна. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", – сказал польский премьер.

Он отметил, что Польша и Япония находятся по разные стороны от России, поэтому обе страны полностью осознают "опасность российского империализма".

Моравецкий также заявил, что визит Кисиды в Киев 21 марта является признаком поддержки планов Украины сохранить суверенитет и территориальную целостность. 

В свою очередь премьер-министр Японии отметил, что российская агрессия против Украины продолжается уже год, и выразил благодарность Польше, которая "выступает в качестве хаба", оказывающего военную и гуманитарную поддержку Украине.

Вчера Кисида приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине. По итогам переговоров с президентом Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть этих средств пойдет на нелетальное вооружение.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины.

Контекст:

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлился три дня.

21 марта он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН".

Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявленияВ этих заявлениях идет речь об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".

Теги: Россия, Киев, Украина, Китай, Польша, Япония, Си Цзиньпин, КНР, российская агрессия, война России против Украины, визит, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Фумио Кисида
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