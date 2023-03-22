Премьер-министр Польши заявил, что встреча Си Цзиньпина с Путиным вызывает у него обеспокоенность

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"Эта ось Китай – Москва опасна. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", – сказал польский премьер.
Он отметил, что Польша и Япония находятся по разные стороны от России, поэтому обе страны полностью осознают "опасность российского империализма".
Моравецкий также заявил, что визит Кисиды в Киев 21 марта является признаком поддержки планов Украины сохранить суверенитет и территориальную целостность.
В свою очередь премьер-министр Японии отметил, что российская агрессия против Украины продолжается уже год, и выразил благодарность Польше, которая "выступает в качестве хаба", оказывающего военную и гуманитарную поддержку Украине.
Вчера Кисида приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине. По итогам переговоров с президентом Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть этих средств пойдет на нелетальное вооружение.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлился три дня.
21 марта он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам они заявили, что говорили и об Украине. Путин сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца", поэтому "Россия вынуждена будет реагировать". По словам Путина, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН".
Кроме того, президент РФ и китайский лидер подписали два совместных заявления. В этих заявлениях идет речь об "углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху", и о "плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года".