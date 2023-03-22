Премьер Японии призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины

Кисида 21 марта приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России Фото: president.gov.ua

Об этом Кисида сказал 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Во время саммита "Большой семерки" (G7), который я провел в прошлом месяце, и при принятии резолюции Генассамблеи ООН, поддержанной 141 страной, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", – заявил Кисида.

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине. По итогам переговоров с президентом Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.