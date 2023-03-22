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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Японии призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины

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Кисида 21 марта приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России
Кисида 21 марта приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить российскую агрессию против Украины.

Об этом Кисида сказал 21 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видеозапись опубликована в Facebook ОПУ.

"Во время саммита "Большой семерки" (G7), который я провел в прошлом месяце, и при принятии резолюции Генассамблеи ООН, поддержанной 141 страной, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", – заявил Кисида.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/225265406680927/

Кисида на поезде приехал в Украину с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Премьер Японии перед встречей с Зеленским посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине. По итогам переговоров с президентом Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе

23 февраля 2023 года Генассамблея ООН приняла представленную Украиной резолюцию "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Документ, помимо прочего, требует от России вывести войска из Украины.

27 февраля лидеры стран "Большой семерки" совместно призвали Россию прекратить агрессию против Украины и вывести свои войска с украинской территории.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Япония, переговоры, Большая семерка, агрессия, Владимир Зеленский, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, президент, пресс-конференция, визит, премьер-министр, встреча, Фумио Кисида
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