"Россия начала эту войну, она может ее закончить". G7 призвала РФ вывести войска со всей территории Украины

Совместное заявление принято после встречи лидеров объединения с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы осуждаем незаконную, неоправданную и ничем не спровоцированную войну, развязанную Россией, абсолютное неуважение к принципам Устава ООН и безразличие к последствиям этой войны для людей во всем мире. Мы приветствуем героизм народа Украины в его храбром сопротивлении", – говорится в документе.

В "Большой семерке" отметили, что идет работа над усилением дипломатической, финансовой и военной поддержки Украины, "увеличением цены, которую платит Россия и все те, кто поддерживает ее военные действия, а также над продолжением противодействия негативным последствиям войны для других стран мира, в частности для наиболее уязвимых людей".

"Россия начала эту войну, и Россия может ее закончить. Мы призываем Россию немедленно прекратить военную агрессию и полностью и безусловно вывести свои войска за пределы международно признанной территории Украины", – заявили в G7.

Подписавшиеся напомнили о военных преступлениях РФ на оккупированных территориях Украины и решительно осудили их.

"Война России против Украины – это также нападение на фундаментальные принципы суверенности наций, территориальной целостности государств и уважения к правам человека. Мы едины и решительны в своей поддержке Устава ООН. Мы еще раз подчеркиваем, что однозначно осуждаем и не признаем ни при каких обстоятельствах попытку незаконной аннексии Россией украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Мы также никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – подчеркнули представители G7.

Кроме того, в заявлении названа неприемлемой "безответственная ядерная риторика России" и выражена поддержка принципам озвученной Зеленским формулы мира.

"В целях обеспечения послевоенного урегулирования мы готовы договариваться с Украиной, а также с другими заинтересованными странами и институтами об устойчивой безопасности и по другим вопросам для того, чтобы помочь Украине защитить себя, свое свободное и демократическое будущее и сделать невозможной российскую агрессию в дальнейшем", – отметили в G7.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В "Большую семерку" входят США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия.