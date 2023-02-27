"Россия начала эту войну, она может ее закончить". G7 призвала РФ вывести войска со всей территории Украины

Совместное заявление принято после встречи лидеров объединения с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Мы осуждаем незаконную, неоправданную и ничем не спровоцированную войну, развязанную Россией, абсолютное неуважение к принципам Устава ООН и безразличие к последствиям этой войны для людей во всем мире. Мы приветствуем героизм народа Украины в его храбром сопротивлении", – говорится в документе.
В "Большой семерке" отметили, что идет работа над усилением дипломатической, финансовой и военной поддержки Украины, "увеличением цены, которую платит Россия и все те, кто поддерживает ее военные действия, а также над продолжением противодействия негативным последствиям войны для других стран мира, в частности для наиболее уязвимых людей".
"Россия начала эту войну, и Россия может ее закончить. Мы призываем Россию немедленно прекратить военную агрессию и полностью и безусловно вывести свои войска за пределы международно признанной территории Украины", – заявили в G7.
Подписавшиеся напомнили о военных преступлениях РФ на оккупированных территориях Украины и решительно осудили их.
"Война России против Украины – это также нападение на фундаментальные принципы суверенности наций, территориальной целостности государств и уважения к правам человека. Мы едины и решительны в своей поддержке Устава ООН. Мы еще раз подчеркиваем, что однозначно осуждаем и не признаем ни при каких обстоятельствах попытку незаконной аннексии Россией украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Мы также никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя", – подчеркнули представители G7.
Кроме того, в заявлении названа неприемлемой "безответственная ядерная риторика России" и выражена поддержка принципам озвученной Зеленским формулы мира.
"В целях обеспечения послевоенного урегулирования мы готовы договариваться с Украиной, а также с другими заинтересованными странами и институтами об устойчивой безопасности и по другим вопросам для того, чтобы помочь Украине защитить себя, свое свободное и демократическое будущее и сделать невозможной российскую агрессию в дальнейшем", – отметили в G7.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В "Большую семерку" входят США, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.
Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что во время девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 14–15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), Украина получила "полную поддержку" и среди партнеров доминировала уверенность, что Украина сможет добиться успехов на поле боя.
23 февраля Генассамблея ООН приняла представленную Украиной резолюцию "О принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".