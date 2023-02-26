Участники Крымской платформы призвали Россию немедленно вывести свои войска со всей территории Украины

"Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие и призываем к немедленному, полному и безусловному выводу всех ее сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", – говорится в документе.
Участники Крымской платформы, в частности, подтвердили "решимость противостоять фальшивым нарративам, пропаганде и дезинформации РФ".
"Подтверждаем, что мы никогда не признаем так называемые референдумы, включая организованный в Крыму в 2014 году, и считаем их недействительными и не имеющими никакой юридической силы", – заявили подписавшиеся.
Также в совместном заявлении выражается "серьезная озабоченность последствиями незаконного вторжения России в Украину для ядерной безопасности и защищенности".
"С начала вторжения России ядерные объекты в Украине испытали значительные сбои в своей работе, создавая серьезную угрозу безопасности эксплуатации и препятствуя компетентным органам Украины выполнять повседневные задачи по обеспечению безопасности", – указано в документе.
Участники Крымской платформы призвали РФ "вывести свои войска и военную технику с Запорожской АЭС и вернуть ее под полный контроль ее законного владельца – Украины".
Заявление поддержали Европейский союз, Совет Европы, Организация за демократию и экономическое развитие, а также отдельно 43 государства.
"Абсолютно недопустимым является использование ядерных угроз и шантажа для достижения военно-политических целей", – считают они.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. До определенного момента шли переговоры о прекращении огня. После того как на деоккупированных территориях обнаружили массовые следы военных преступлений россиян, переговоры прекратились.
Власти Украины неоднократно заявляли, что переговоры о мире возможны только после вывода российских войск со всех международно признанных украинских территорий, включительно с Донбассом и Крымом.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.