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В Евросоюзе создают спецпроект для контроля за соблюдением санкций против России – СМИ

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ЕС утвердил уже 10 санкционных пакетов против РФ
ЕС утвердил уже 10 санкционных пакетов против РФ
Фото: ЕРА

В Европейском союзе обсуждают новый проект, который будет заниматься контролем за санкциями против России и выявлением "пробелов" в санкционной политике. Об этом со ссылкой на неназванных представителей Евросоюза сообщает 29 марта агентство Bloomberg.

В инициативе принимают участие девять стран – членов ЕС: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Предполагается, что проект будет действовать в течение двух лет, начиная примерно с июня 2023 года.

Собеседники агентства объяснили, что указанная группа стран сгруппирует органы, отвечающие за замораживание активов, поможет обмениваться передовым опытом и улучшит его реализацию.

Участники проекта также поддержат работу в этом направлении учреждений, которые не относятся к Евросоюзу.

Контекст:

Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, ограничения существенно расширили.

25 февраля 2023 года об утверждении уже 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Ожидается, что 11-й пакет санкций ЕС против РФ будет введен в апреле – мае.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Чехия, Румыния, Кипр, Испания, Литва, санкции, Дания, экономика, Венгрия, Мальта, Словения, Евросоюз, ЕС
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