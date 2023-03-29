В Евросоюзе создают спецпроект для контроля за соблюдением санкций против России – СМИ

В инициативе принимают участие девять стран – членов ЕС: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.
Предполагается, что проект будет действовать в течение двух лет, начиная примерно с июня 2023 года.
Собеседники агентства объяснили, что указанная группа стран сгруппирует органы, отвечающие за замораживание активов, поможет обмениваться передовым опытом и улучшит его реализацию.
Участники проекта также поддержат работу в этом направлении учреждений, которые не относятся к Евросоюзу.
Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, ограничения существенно расширили.
25 февраля 2023 года об утверждении уже 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.
Ожидается, что 11-й пакет санкций ЕС против РФ будет введен в апреле – мае.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.