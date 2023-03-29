В Евросоюзе создают спецпроект для контроля за соблюдением санкций против России – СМИ

В инициативе принимают участие девять стран – членов ЕС: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Предполагается, что проект будет действовать в течение двух лет, начиная примерно с июня 2023 года.

Собеседники агентства объяснили, что указанная группа стран сгруппирует органы, отвечающие за замораживание активов, поможет обмениваться передовым опытом и улучшит его реализацию.

Участники проекта также поддержат работу в этом направлении учреждений, которые не относятся к Евросоюзу.