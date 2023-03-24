World Athletics продлила санкции против России и Беларуси, но восстановила членство федерации РФ

Отстранение россиян и белорусов от международных соревнований по легкой атлетике остается в силе Фото: depositphotos.com

После семи лет отстранения из-за нарушения допинг-правил была восстановлена российская легкоатлетическая федерация. Восстановление россиян стало возможным после соблюдения всех требований World Athletics.

Однако отстранение от соревнований россиян и белорусов, утвержденное в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину, было продолжено.

"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против России и Беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом разрушить текущие намерения России и восстановить мир", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Крупным международным соревнованиям, по словам Коу, уже нанесен существенный ущерб действиями российского и белорусского правительств, в результате "тяжелых испытаний, выпавших на долю украинских спортсменов, и разрушения спортивной системы Украины".

"Российские и белорусские спортсмены, многие из которых имеют отношение к войскам, не должны быть бенефициарами этих действий", – подчеркнул глава ассоциации.

Против РФ и Беларуси продлены следующие санкции:

исключение спортсменов, вспомогательного персонала, представителей федераций и чиновников, являющихся гражданами России и Беларуси, из соревнований Всемирной легкоатлетической серии;

запрет на проведение международных соревнований;

посещение, выступление и голосование на встречах конгресса World Athletics;

запрет на аккредитацию на всех мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии;

запрет членам российской и белорусской федераций участвовать в любых профессиональных программах развития от World Athletics.

Кроме того, совет World Athletics рекомендовал организаторам различных турниров (в том числе Бриллиантовой лиги) по легкоатлетическим соревнованиям сохранить санкции против представителей этих двух стран.