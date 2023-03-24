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World Athletics продлила санкции против России и Беларуси, но восстановила членство федерации РФ

Отстранение россиян и белорусов от международных соревнований по легкой атлетике остается в силе
Отстранение россиян и белорусов от международных соревнований по легкой атлетике остается в силе
Фото: depositphotos.com

23 марта состоялось заседание Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics Council), на котором приняли ряд решений в отношении спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

После семи лет отстранения из-за нарушения допинг-правил была восстановлена российская легкоатлетическая федерация. Восстановление россиян стало возможным после соблюдения всех требований World Athletics.

Однако отстранение от соревнований россиян и белорусов, утвержденное в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину, было продолжено. 

"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против России и Беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом разрушить текущие намерения России и восстановить мир", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Крупным международным соревнованиям, по словам Коу, уже нанесен существенный ущерб действиями российского и белорусского правительств, в результате "тяжелых испытаний, выпавших на долю украинских спортсменов, и разрушения спортивной системы Украины".

"Российские и белорусские спортсмены, многие из которых имеют отношение к войскам, не должны быть бенефициарами этих действий", – подчеркнул глава ассоциации. 

Против РФ и Беларуси продлены следующие санкции:

  • исключение спортсменов, вспомогательного персонала, представителей федераций и чиновников, являющихся гражданами России и Беларуси, из соревнований Всемирной легкоатлетической серии;
  • запрет на проведение международных соревнований;
  • посещение, выступление и голосование на встречах конгресса World Athletics;
  • запрет на аккредитацию на всех мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии;
  • запрет членам российской и белорусской федераций участвовать в любых профессиональных программах развития от World Athletics.

Кроме того, совет World Athletics рекомендовал организаторам различных турниров (в том числе Бриллиантовой лиги) по легкоатлетическим соревнованиям сохранить санкции против представителей этих двух стран. 

Контекст:

В связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля 2022 года исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, а также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу. Однако позднее некоторые федерации отменили санкции

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. Президент МОК Томас Бах регулярно призывает включить российских и белорусских спортсменов в Парижские игры 2024 года.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру

Однако, по информации Reuters, в январе для спортсменов из России и Беларуси "был определен путь", по которому спортсмены из России и Беларуси смогут получить олимпийские путевки через азиатский отбор и выступить в следующем году в Париже в качестве нейтральных спортсменов. 

Теги: Россия, спорт, Беларусь, санкции, запрет, чемпионат, легкая атлетика, допинг, спортсмены, соревнования, легкоатлеты, турнир, россияне
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