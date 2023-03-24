World Athletics продлила санкции против России и Беларуси, но восстановила членство федерации РФ

После семи лет отстранения из-за нарушения допинг-правил была восстановлена российская легкоатлетическая федерация. Восстановление россиян стало возможным после соблюдения всех требований World Athletics.
Однако отстранение от соревнований россиян и белорусов, утвержденное в марте 2022 года из-за вторжения России в Украину, было продолжено.
"Как я отмечал при введении этих мер в прошлом году, беспрецедентные санкции, введенные против России и Беларуси странами и отраслями промышленности во всем мире, кажутся единственным мирным способом разрушить текущие намерения России и восстановить мир", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.
Крупным международным соревнованиям, по словам Коу, уже нанесен существенный ущерб действиями российского и белорусского правительств, в результате "тяжелых испытаний, выпавших на долю украинских спортсменов, и разрушения спортивной системы Украины".
"Российские и белорусские спортсмены, многие из которых имеют отношение к войскам, не должны быть бенефициарами этих действий", – подчеркнул глава ассоциации.
Против РФ и Беларуси продлены следующие санкции:
Кроме того, совет World Athletics рекомендовал организаторам различных турниров (в том числе Бриллиантовой лиги) по легкоатлетическим соревнованиям сохранить санкции против представителей этих двух стран.
В связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля 2022 года исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, а также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу. Однако позднее некоторые федерации отменили санкции.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. Президент МОК Томас Бах регулярно призывает включить российских и белорусских спортсменов в Парижские игры 2024 года.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.
Однако, по информации Reuters, в январе для спортсменов из России и Беларуси "был определен путь", по которому спортсмены из России и Беларуси смогут получить олимпийские путевки через азиатский отбор и выступить в следующем году в Париже в качестве нейтральных спортсменов.