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МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их соучастие в геноциде и военных преступлениях – Подоляк

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Подоляк (на фото) считает, что Бах продвигает не спорт
Подоляк (на фото) считает, что Бах продвигает не спорт
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал 13 марта в Twitter позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и его президента Томаса Баха за их готовность допустить на соревнования спортсменов из России, которая вторглась в Украину.

"МОК, который требует "автономии спорта", предлагает миру добровольно поощрить членов российских сборных за их соучастие в геноциде, военных преступлениях, пропаганде насилия", – написал Подоляк.

Он считает, что "Бах промоутирует не спорт, а классический нацистский "триумф воли", только "российский на этот раз".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) решила допустить к международным соревнованиям фехтовальщиков из России и Беларуси, сняв, таким образом, запрет на их участие в международных соревнованиях и разрешив участие в олимпийской квалификации в фехтовании. Суспільне отмечает, что атлеты из этих стран, причастных к агрессии против Украины, смогут участвовать в чемпионатах Европы и мира.

Украинцы это решение раскритиковали.

13 марта МОК прокомментировал решение FIE. Олимпийский комитет фактически не выразил возражений против решения допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также заявил, что "любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению".

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину 24 февраля 2022 года исполнительный совет МОК 28 февраля рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту тему.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате российской агрессии погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Аналогичное совместное заявление сделали спортивные организации Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук допустил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, спорт, Беларусь, война, МОК, геноцид, запрет, дискриминация, война России против Украины, спортсмены, Томас Бах, соревнования, Михаил Подоляк
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