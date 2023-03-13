МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их соучастие в геноциде и военных преступлениях – Подоляк

Подоляк (на фото) считает, что Бах продвигает не спорт Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"МОК, который требует "автономии спорта", предлагает миру добровольно поощрить членов российских сборных за их соучастие в геноциде, военных преступлениях, пропаганде насилия", – написал Подоляк.

Он считает, что "Бах промоутирует не спорт, а классический нацистский "триумф воли", только "российский на этот раз".

#МОК, який вимагає «автономії спорту», пропонує миру добровільно заохотити членів російських збірних за їхню співучасть у геноциді, воєнних злочинах, пропаганді насильства…

На жаль, #Бах промоутує не спорт, а класичний нацистський «тріумф волі». Російський цього разу… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) решила допустить к международным соревнованиям фехтовальщиков из России и Беларуси, сняв, таким образом, запрет на их участие в международных соревнованиях и разрешив участие в олимпийской квалификации в фехтовании. Суспільне отмечает, что атлеты из этих стран, причастных к агрессии против Украины, смогут участвовать в чемпионатах Европы и мира.

Украинцы это решение раскритиковали.

13 марта МОК прокомментировал решение FIE. Олимпийский комитет фактически не выразил возражений против решения допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также заявил, что "любая форма дискриминации несовместима с принадлежностью к олимпийскому движению".