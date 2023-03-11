"Шокированы и возмущены", "Не поймут, пока это не произойдет с ними". В Украине отреагировали на решение FIE о допуске к соревнованиям по фехтованию россиян и белорусов

Заявление ФФУ опубликовано в Facebook федерации 10 марта.

"Сегодня, 10 марта, конгресс Международной федерации фехтования вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и РБ, которые были отстранены с международной арены в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета, – сказано в сообщении. – Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением, и мы немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на решение FIE и его возможном обжаловании".

В ФФУ добавили, что в течение выходных будут проведены консультации с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК и Министерством молодежи и спорта Украины.

Решение конгресса FIE вызывает чувство "полного опустошения внутри", прокомментировала в Facebook украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

"Разочарование… Злость… Несправедливость. Это то, что я сейчас чувствую, – написала спортсменка. – К сожалению, некоторые люди не могут и не хотят поставить себя на наше место, потому что им это больно и не нужно. Они придерживаются заблуждения, что "спортсмены не несут ответственности", "спорт вне политики", "мы все семья и должны жить мирно"… для своих корыстных целей. Но эти аргументы становятся бессильны в тот момент, когда на ваш дом, вашу землю падают бомбы… когда вам приходится идти на линию фронта и защищать свою семью от убийц, желающих уничтожить вашу жизнь… Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними".

Решение о снятии санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против, отмечает портал Inside the Games.

Оно вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к ЧМ по фехтованию в Милане в июле, и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации Международного олимпийского комитета.