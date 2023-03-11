"Шокированы и возмущены", "Не поймут, пока это не произойдет с ними". В Украине отреагировали на решение FIE о допуске к соревнованиям по фехтованию россиян и белорусов

Заявление ФФУ опубликовано в Facebook федерации 10 марта.
"Сегодня, 10 марта, конгресс Международной федерации фехтования вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и РБ, которые были отстранены с международной арены в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета, – сказано в сообщении. – Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением, и мы немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на решение FIE и его возможном обжаловании".
В ФФУ добавили, что в течение выходных будут проведены консультации с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК и Министерством молодежи и спорта Украины.
Решение конгресса FIE вызывает чувство "полного опустошения внутри", прокомментировала в Facebook украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
"Разочарование… Злость… Несправедливость. Это то, что я сейчас чувствую, – написала спортсменка. – К сожалению, некоторые люди не могут и не хотят поставить себя на наше место, потому что им это больно и не нужно. Они придерживаются заблуждения, что "спортсмены не несут ответственности", "спорт вне политики", "мы все семья и должны жить мирно"… для своих корыстных целей. Но эти аргументы становятся бессильны в тот момент, когда на ваш дом, вашу землю падают бомбы… когда вам приходится идти на линию фронта и защищать свою семью от убийц, желающих уничтожить вашу жизнь… Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними".
Решение о снятии санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против, отмечает портал Inside the Games.
Оно вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к ЧМ по фехтованию в Милане в июле, и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации Международного олимпийского комитета.
В связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля 2022 года исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту тему.
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате российской агрессии погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.
Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Аналогичное совместное заявление сделали спортивные организации Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук допустил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран.