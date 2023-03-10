Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Решение позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже Фото: depositphotos.com

Это решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к Чемпионату мира по фехтованию в Милане в июле и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации Международного олимпийского комитета.

Решение о снятие санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против. Кроме того, другим голосованием официальным лицам Беларуси и России было разрешено присутствовать на соревнованиях. Представители Украины пытались заблокировать голосование, но не были поддержаны.

Президенту федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев Суспільному прокомментировал такое решение федерации.

"Мы глубоко шокированы и возмущены, и мы немедленно созываем заседание Президиума [федерации фехтования Украины] для принятия решения относительно нашей реакции на действия FIE и их возможное обжалование. В течение выходных будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОКом, Министерством молодежи и спорта", – сказал он.