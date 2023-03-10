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Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к соревнованиям

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Решение позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже
Решение позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже
Фото: depositphotos.com

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Соответствующее решение было принято в режиме онлайн на конгрессе федерации, написал 10 марта портал Inside the Games.

Это решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года, к Чемпионату мира по фехтованию в Милане в июле и позволит россиянам и белорусам принять участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

При этом решение о том, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своим флагом, будет зависеть от рекомендации Международного олимпийского комитета.

Решение о снятие санкций с агрессоров поддержали 89 членов конгресса FIE, 46 выступили против. Кроме того, другим голосованием официальным лицам Беларуси и России было разрешено присутствовать на соревнованиях. Представители Украины пытались заблокировать голосование, но не были поддержаны.

Президенту федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев Суспільному прокомментировал такое решение федерации.

"Мы глубоко шокированы и возмущены, и мы немедленно созываем заседание Президиума [федерации фехтования Украины] для принятия решения относительно нашей реакции на действия FIE и их возможное обжалование. В течение выходных будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОКом, Министерством молодежи и спорта", – сказал он.

Контекст:

В связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину 28 февраля 2022 года исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, но в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту тему.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате российской агрессии погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Аналогичное совместное заявление сделали спортивные организации Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук допустил, что в случае допуска российских и белорусских спортсменов Олимпиаду 2024 в Париже могут бойкотировать до 40 стран.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, спорт, Беларусь, МОК, чемпионат, фехтование, комитет, спортсмены, соревнования, заседание
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