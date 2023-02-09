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Сборная США не поедет на чемпионат мира по боксу. Среди причин – участие россиян под флагом РФ и финансирование от "Газпрома"

Американские боксеры не поедут на чемпионаты в Нью-Дели и Ташкент
Американские боксеры не поедут на чемпионаты в Нью-Дели и Ташкент
Фото: USA Boxing / Facebook

Сборная США отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира Международной ассоциации бокса (IBA), в частности, в связи с разрешением россиянам участвовать в этих турнирах под государственной символикой РФ. Заявление Федерации бокса США (USA Boxing) опубликовано 8 февраля на сайте олимпийского комитета США.

"Любое участие в чемпионате мира IBA нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета, подтвержденные совсем недавно, но и принципы честной игры и прозрачности", – говорится в заявлении.

В федерации напомнили, что, согласно санкциям МОК, Россия и Беларусь не могут использовать свою государственную символику на международных мероприятиях. В то же время российские спортсмены выступали под своим флагом на турнире IBA Golden Belt Series в Марракеше в 2023 году, и ожидается, что российские и белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира IBA под своим флагом.

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины, в том числе тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом [в Днепре] в январе 2023-го. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", – напомнили в федерации. 

В сообщении перечислены и другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них – отсутствие нейтрального надзора за играми на чемпионатах IBA, нарушения в управлении ассоциацией, непрозрачное финансовое управление и зависимость от компаний, находящихся под санкциями. Так, подчеркнули в заявлении, IBA "продолжает оставаться в финансовой зависимости" от "Газпрома" и его дочерних компаний. 

Женский чемпионат мира IBA пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской  в мае в Ташкенте.

Контекст:

28 февраля 2022 года исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.

Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы могут выступать со своими флагами и гимном.

Зимой 20222023 МОК выступил с несколькими заявлениями, в которых отметил, что, хотя санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси. 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, считает министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Теги: Газпром, Россия, бокс, США, спорт, Беларусь, санкции, МОК, чемпионат мира, чемпионат, спортсмены, соревнования, турнир, россияне
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