Сборная США не поедет на чемпионат мира по боксу. Среди причин – участие россиян под флагом РФ и финансирование от "Газпрома"

"Любое участие в чемпионате мира IBA нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета, подтвержденные совсем недавно, но и принципы честной игры и прозрачности", – говорится в заявлении.
В федерации напомнили, что, согласно санкциям МОК, Россия и Беларусь не могут использовать свою государственную символику на международных мероприятиях. В то же время российские спортсмены выступали под своим флагом на турнире IBA Golden Belt Series в Марракеше в 2023 году, и ожидается, что российские и белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира IBA под своим флагом.
"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины, в том числе тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом [в Днепре] в январе 2023-го. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", – напомнили в федерации.
В сообщении перечислены и другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них – отсутствие нейтрального надзора за играми на чемпионатах IBA, нарушения в управлении ассоциацией, непрозрачное финансовое управление и зависимость от компаний, находящихся под санкциями. Так, подчеркнули в заявлении, IBA "продолжает оставаться в финансовой зависимости" от "Газпрома" и его дочерних компаний.
Женский чемпионат мира IBA пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской – в мае в Ташкенте.
28 февраля 2022 года исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.
Однако в октябре совет директоров IBA отменил запрет допуска боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой. Согласно решению IBA, россияне и белорусы могут выступать со своими флагами и гимном.
Зимой 2022–2023 МОК выступил с несколькими заявлениями, в которых отметил, что, хотя санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе, в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси.
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, считает министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.