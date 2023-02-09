Сборная США не поедет на чемпионат мира по боксу. Среди причин – участие россиян под флагом РФ и финансирование от "Газпрома"

Американские боксеры не поедут на чемпионаты в Нью-Дели и Ташкент Фото: USA Boxing / Facebook

"Любое участие в чемпионате мира IBA нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета, подтвержденные совсем недавно, но и принципы честной игры и прозрачности", – говорится в заявлении.

В федерации напомнили, что, согласно санкциям МОК, Россия и Беларусь не могут использовать свою государственную символику на международных мероприятиях. В то же время российские спортсмены выступали под своим флагом на турнире IBA Golden Belt Series в Марракеше в 2023 году, и ожидается, что российские и белорусские спортсмены выступят на чемпионате мира IBA под своим флагом.

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины, в том числе тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом [в Днепре] в январе 2023-го. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, разрушена российской агрессией", – напомнили в федерации.

В сообщении перечислены и другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них – отсутствие нейтрального надзора за играми на чемпионатах IBA, нарушения в управлении ассоциацией, непрозрачное финансовое управление и зависимость от компаний, находящихся под санкциями. Так, подчеркнули в заявлении, IBA "продолжает оставаться в финансовой зависимости" от "Газпрома" и его дочерних компаний.

Женский чемпионат мира IBA пройдет в марте 2023 года в Нью-Дели, мужской – в мае в Ташкенте.