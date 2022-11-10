Главный тренер сборной России по бокcу заявил, что боксеров РФ выгнали из WBC из-за братьев Кличко

"Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение", – сказал Кравцов.
Российских и белорусских боксеров исключат из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), о таком решении организация объявила 8 ноября на своем официальном сайте. Также ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC. Кравцов высказал опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.
Виталий Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".
11 июля вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.