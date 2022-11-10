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Главный тренер сборной России по бокcу заявил, что боксеров РФ выгнали из WBC из-за братьев Кличко

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Виталий Кличко обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC
Виталий Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC
Фото: klitschko-brothers.com

Исключения российских боксеров из рейтингов WBC добились украинские боксеры, братья Виталий и Владимир Кличко, заявил в комментарии российскому "Матч ТВ" главный тренер национальной сборной России по боксу боксеров Эдуард Кравцов.

"Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение", – сказал Кравцов.

Российских и белорусских боксеров исключат из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), о таком решении организация объявила 8 ноября на своем официальном сайте. Также ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC. Кравцов высказал опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.

Виталий Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований. По его словам, это "реальный удар по спорту этих стран".

11 июля вице-президент МОК Крейг Риди отметил, что спортсмены из России и Беларуси вряд ли смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Теги: Владимир Кличко, Россия, бокс, Виталий Кличко, WBC
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