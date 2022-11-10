Главный тренер сборной России по бокcу заявил, что боксеров РФ выгнали из WBC из-за братьев Кличко

Виталий Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC Фото: klitschko-brothers.com

"Считаю, что, скорее всего, была проделана работа украинской стороной на конгрессе WBC. Братья Кличко слишком много уделили этому внимания, и WBC, к сожалению, принял такое решение", – сказал Кравцов.

Российских и белорусских боксеров исключат из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), о таком решении организация объявила 8 ноября на своем официальном сайте. Также ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC. Кравцов высказал опасение, что примеру WBC могут последовать и другие боксерские организации.

Виталий Кличко – обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC. Виталий и Владимир Кличко были обладателями чемпионских поясов всех крупнейших боксерских организаций.