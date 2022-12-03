Беринчик стал чемпионом Европы по версии EBU. На ринг он вышел в украинской военной форме

Бой проходил на стадионе Tottenham Hottspur Stadium, соперником Беринчика был француз Иван Менди, который владел титулом до сегодняшнего дня.
vRINGe.com отмечает, что 37-летний Мендии пытался боксировать первым номером, но "украинец проваливал, разворачивал или же работал на опережение".
Поединок продолжался все 12 раундов.
Все три судьи отдали предпочтение Беринчику: 117-112, 116-112 и 116-112.
На бой украинец прибыл в экипировке спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken, отмечает "Фокус".
Denys Berinchyk honors his home country * #FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/XQGYwrr656— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Беринчик – уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области, он выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне.
Среди завоеванных Беринчиком титулов – чемпион WBO International.