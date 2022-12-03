Беринчик стал чемпионом Европы по версии EBU. На ринг он вышел в украинской военной форме

Бой проходил на стадионе Tottenham Hottspur Stadium, соперником Беринчика был француз Иван Менди, который владел титулом до сегодняшнего дня.

vRINGe.com отмечает, что 37-летний Мендии пытался боксировать первым номером, но "украинец проваливал, разворачивал или же работал на опережение".

Поединок продолжался все 12 раундов.

Все три судьи отдали предпочтение Беринчику: 117-112, 116-112 и 116-112.

На бой украинец прибыл в экипировке спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken, отмечает "Фокус".

Denys Berinchyk honors his home country * #FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/XQGYwrr656 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022