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Беринчик стал чемпионом Европы по версии EBU. На ринг он вышел в украинской военной форме

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Беринчику отдали победу все три судьи
Беринчику отдали победу все три судьи
Фото: berinchyk / Instagram

3 декабря в столице Великобритании Лондоне украинский боксер Денис Беринчик завоевал титул чемпиона Европы в легком весе (до 61,2 кг) по версии Европейского боксерского союза (EBU). Об этом проинформировал vRINGe.com.

Бой проходил на стадионе Tottenham Hottspur Stadium, соперником Беринчика был француз Иван Менди, который владел титулом до сегодняшнего дня.

vRINGe.com отмечает, что 37-летний Мендии пытался боксировать первым номером, но "украинец проваливал, разворачивал или же работал на опережение".

Поединок продолжался все 12 раундов.

Все три судьи отдали предпочтение Беринчику: 117-112, 116-112 и 116-112.

На бой украинец прибыл в экипировке спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken, отмечает "Фокус".

Контекст:

Беринчик – уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области, он выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне.

Среди завоеванных Беринчиком титулов – чемпион WBO International.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бокс, Великобритания, Лондон, разведка, экипировка, Денис Беринчик, ГУР Минобороны Украины, боксер
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