Украинский боксер Беринчик побил россиянина и защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO

Поединок украинца против россиянина Исы Чаниева длился все 12 раундов. Беринчик одержал победу единогласным решением судей: 116:112, 118:110 и 118:111.

Издание назвало бой "реально злым" и "махачем", отметив, что для Беринчика это была шестая защита титула.

Предыдущая защита титула интернационального чемпиона по версии WBO проходила 21 марта. Беринчик победил чилийца Хосе Санчеса.

Контекст:

Уроженец Краснодона (сейчас – Сорокино) Луганской области Денис Беринчик – профессиональный боксер. Он выступает в легкой и в первой полусредней весовых категориях в боксе. В 2011 году он стал серебряным призером чемпионата мира, в 2012 году – завоевал серебро на Олимпийских играх в Лондоне. С 2018 года является действующим чемпионом по версии WBO.

Иса Чаниев – российский боксер-профессионал ингушского происхождения, выступает в легкой весовой категории. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии IBF. В 2016-м Чаниев стал чемпионом мира по версии IBF среди молодежи, в 2017–2019-м – интернациональным чемпионом по версии WBO, 2017–2019-м – интерконтинентальным чемпионом по версии IBF.