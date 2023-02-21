Более 30 стран поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх

Также правительство опубликовало полный список стран, которые поддержали запрет.

"Существуют серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, учитывая, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами. Пока работающая модель "нейтралитета" не будет подробно изложена, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к соревнованиям", – говорится в сообщении.

Россия и Беларусь смогут проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, "прекратив начатую ими войну", добавили в правительстве.

Особенно важно, говорится в заявлении, что запрет поддержали Греция – страна рождения Олимпийских игр – и Франция, которая принимает Олимпийские игры в 2024 году. Также против Италия, которая примет у себя зимние Олимпийские игры 2026 года, и США – хозяева летних Олимпийских игр 2028 года.