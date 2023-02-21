Более 30 стран поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх

Также правительство опубликовало полный список стран, которые поддержали запрет.
"Существуют серьезные опасения по поводу того, насколько реально для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, учитывая, что они напрямую финансируются и поддерживаются их государствами. Пока работающая модель "нейтралитета" не будет подробно изложена, российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к соревнованиям", – говорится в сообщении.
Россия и Беларусь смогут проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, "прекратив начатую ими войну", добавили в правительстве.
Особенно важно, говорится в заявлении, что запрет поддержали Греция – страна рождения Олимпийских игр – и Франция, которая принимает Олимпийские игры в 2024 году. Также против Италия, которая примет у себя зимние Олимпийские игры 2026 года, и США – хозяева летних Олимпийских игр 2028 года.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
10 февраля министры спорта стран-партнеров провели онлайн встречу. Перед ними выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал не допустить российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Он заявил: "Если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место". Также президент напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ убила 228 украинских тренеров и спортсменов.