Федерация шахмат России официально перешла в Азию, убегая от санкций

За вступление российской федерации шахмат в АШФ проголосовали 29 делегатов, один был против, шестеро воздержались. Переход состоится 1 мая 2023 года.
В ФШР отмечают, что шахматная федерация впервые в истории перешла с одного континента на другой.
Членами азиатской организации являются 52 страны, включая Индию, Китай, Австралию, Японию, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Сингапур и Таджикистан.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года некоторые международные спортивные организации отказались от приглашения на свои турниры спортсменов из России. Ранее на российских спортсменов распространялись санкции, введенные из-за применения допинга.
В частности, Международная шахматная федерация (ФИДЕ, FIDE) 16 марта 2022 года объявила об отстранении сборных России и Беларуси от соревнований под эгидой организации.
В марте Европейский шахматный союз (ECU) также временно отстранил федерации шахмат России и Беларуси и запретил сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В то же время россиянам и белорусам было позволено выступать под флагом ФИДЕ или других национальных федераций. 24 июля Генеральная ассамблея ECU продлила действие ограничительных мер в отношении ФШР и БФШ, писало российское информагентство РБК.