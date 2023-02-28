Федерация шахмат России официально перешла в Азию, убегая от санкций

За вступление российской федерации шахмат в АШФ проголосовали 29 делегатов, один был против, шестеро воздержались. Переход состоится 1 мая 2023 года.

В ФШР отмечают, что шахматная федерация впервые в истории перешла с одного континента на другой.

Членами азиатской организации являются 52 страны, включая Индию, Китай, Австралию, Японию, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Сингапур и Таджикистан.