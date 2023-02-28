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Федерация шахмат России официально перешла в Азию, убегая от санкций

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Россия перешла из европейской ассоциации шахмат в азиатскую
Россия перешла из европейской ассоциации шахмат в азиатскую
Фото: EPA

Участники Континентальной ассамблеи Азиатской шахматной федерации в Абу-Даби (ОАЭ) 28 февраля проголосовали за вступление Федерации шахмат России (ФШР) в состав АШФ. Об этом сообщается на сайте российской федерации.

За вступление российской федерации шахмат в АШФ проголосовали 29 делегатов, один был против, шестеро воздержались. Переход состоится 1 мая 2023 года.

В ФШР отмечают, что шахматная федерация впервые в истории перешла с одного континента на другой.

Членами азиатской организации являются 52 страны, включая Индию, Китай, Австралию, Японию, Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Сингапур и Таджикистан.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года некоторые международные спортивные организации отказались от приглашения на свои турниры спортсменов из России. Ранее на российских спортсменов распространялись санкции, введенные из-за применения допинга.

В частности, Международная шахматная федерация (ФИДЕ, FIDE) 16 марта 2022 года объявила об отстранении сборных России и Беларуси от соревнований под эгидой организации.

В марте Европейский шахматный союз (ECU) также временно отстранил федерации шахмат России и Беларуси и запретил сборным стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В то же время россиянам и белорусам было позволено выступать под флагом ФИДЕ или других национальных федераций. 24 июля Генеральная ассамблея ECU продлила действие ограничительных мер в отношении ФШР и БФШ, писало российское информагентство РБК.

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