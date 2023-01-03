Из-за войны РФ с Украиной российская чемпионка мира по шахматам будет играть за сборную Швейцарии

В федерации отмечают, что Костенюк, "как и многие российские шахматистки, повернулась спиной к своей стране после начала войны в Украине" и сейчас играет под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).
Играть за Швейцарию в 2023 году она не будет в связи с тем, что в таком случае Швейцарская шахматная федерация будет вынуждена заплатить Российской шахматной федерации комиссию в $10 тыс., а "после двухлетнего периода ожидания смена федерации бесплатная".
38-летняя Костенюк живет во Франции, играет в чемпионате Швейцарии и в декабре 2022 года стала чемпионкой Европы по блиц-шахматам.
За сборную России Костенюк последний раз играла в декабре 2021 года, подчеркнули в Швейцарской шахматной федерации.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года некоторые международные спортивные организации отказались от приглашения на свои турниры спортсменов из России. Ранее на российских спортсменов распространялись санкции, введенные из-за применения допинга.