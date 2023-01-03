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Из-за войны РФ с Украиной российская чемпионка мира по шахматам будет играть за сборную Швейцарии

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Костенюк не играла за сборную России с декабря 2021 года
Костенюк не играла за сборную России с декабря 2021 года
Фото: chessqueen / Instagram

Уроженка России Александра Костенюк, которая с 2008 года по 2010-й была чемпионкой мира по шахматам, с 1 января 2024 года будет выступать за сборную Швейцарии. Об этом 30 декабря проинформировала Швейцарская шахматная федерация, отметив, что у Костенюк двойное гражданство – РФ и Швейцарии.

В федерации отмечают, что Костенюк, "как и многие российские шахматистки, повернулась спиной к своей стране после начала войны в Украине" и сейчас играет под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

Играть за Швейцарию в 2023 году она не будет в связи с тем, что в таком случае Швейцарская шахматная федерация будет вынуждена заплатить Российской шахматной федерации комиссию в $10 тыс., а "после двухлетнего периода ожидания смена федерации бесплатная".

38-летняя Костенюк живет во Франции, играет в чемпионате Швейцарии и в декабре 2022 года стала чемпионкой Европы по блиц-шахматам.

За сборную России Костенюк последний раз играла в декабре 2021 года, подчеркнули в Швейцарской шахматной федерации.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года некоторые международные спортивные организации отказались от приглашения на свои турниры спортсменов из России. Ранее на российских спортсменов распространялись санкции, введенные из-за применения допинга.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, шахматы, Швейцария, гражданство, вторжение, война России против Украины, спортсмены
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