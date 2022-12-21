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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 млн украинцев могут страдать от ментальных расстройств из-за войны – ВОЗ

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В ВОЗ обеспокоены, что в Украине вырастет количество респираторных заболеваний из-за недостаточного отопления в помещениях
В ВОЗ обеспокоены, что в Украине вырастет количество респираторных заболеваний из-за недостаточного отопления в помещениях
Фото: EPA

10 млн человек в Украине могут страдать психическим расстройством в связи с военным конфликтом. Об этом 20 декабря заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге в Женеве (Швейцария), сообщил Reuters.

По его словам, украинцы подвержены риску той или иной формы психического расстройства, начиная с беспокойства и стресса, заканчивая более тяжелыми состояниями. Более тяжелые, в частности, включают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), уточнил он.

Кроме того, под давлением после вторжения находится система здравоохранения Украины. По данным ВОЗ, на систему здравоохранения было совершено не менее 700 атак. Увеличение числа ракетных ударов на критически важную инфраструктуру усугубило проблемы, отметили в организации. 

Хабихт обеспокоен, что кроме всего прочего вырастет количество респираторных заболеваний из-за недостаточного отопления в помещениях. Отдельной проблемой он выделил большое количество автомобильных аварий из-за недостаточного освещения улиц. 

Контекст:

Министерство здравоохранения Украины опубликовало 12 марта в Facebook информацию о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), которое может возникнуть, в частности, в условиях войны, происходящей сейчас между Украиной и Россией.

По подсчетам Минздрава, не менее 60% украинцев нуждаются в психологической поддержке в связи с полномасштабной войной в стране.

Теги: Украина, здоровье, ВОЗ, Женева, российская агрессия, война России против Украины, психология, ПТСР, здравоохранение, Ярно Хабихт
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