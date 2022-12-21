10 млн украинцев могут страдать от ментальных расстройств из-за войны – ВОЗ

В ВОЗ обеспокоены, что в Украине вырастет количество респираторных заболеваний из-за недостаточного отопления в помещениях Фото: EPA

По его словам, украинцы подвержены риску той или иной формы психического расстройства, начиная с беспокойства и стресса, заканчивая более тяжелыми состояниями. Более тяжелые, в частности, включают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), уточнил он.

Кроме того, под давлением после вторжения находится система здравоохранения Украины. По данным ВОЗ, на систему здравоохранения было совершено не менее 700 атак. Увеличение числа ракетных ударов на критически важную инфраструктуру усугубило проблемы, отметили в организации.

Хабихт обеспокоен, что кроме всего прочего вырастет количество респираторных заболеваний из-за недостаточного отопления в помещениях. Отдельной проблемой он выделил большое количество автомобильных аварий из-за недостаточного освещения улиц.