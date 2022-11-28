ВОЗ переименовала "оспу обезьян" из-за расистских высказываний

В ВОЗ пояснили, что в течение года одновременно с новым названием болезни будет использоваться прежнее, пока наименование "оспа обезьян" не выйдет из употребления.

Название болезни решили изменить после того, как во время вспышки оспы обезьян в 2022 году в интернете и некоторых сообществах были замечены расистские и стигматизирующие высказывания.

Как отмечает ВОЗ, при выборе нового названия организация опиралась на ряд принципов, в том числе удобство произношения и использования на разных языках.

В ВОЗ еще летом выступали за переименование болезни, пояснив, что термин "оспа обезьян" не соответствует рекомендациям организации, согласно которым в названиях лучше не использовать названия регионов и животных. По словам представителя организации, при наименовании болезней нужно избегать возможности оскорбить какие-либо "культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы", писало Bloomberg.