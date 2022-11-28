ВОЗ переименовала "оспу обезьян" из-за расистских высказываний

В ВОЗ пояснили, что в течение года одновременно с новым названием болезни будет использоваться прежнее, пока наименование "оспа обезьян" не выйдет из употребления.
Название болезни решили изменить после того, как во время вспышки оспы обезьян в 2022 году в интернете и некоторых сообществах были замечены расистские и стигматизирующие высказывания.
Как отмечает ВОЗ, при выборе нового названия организация опиралась на ряд принципов, в том числе удобство произношения и использования на разных языках.
В ВОЗ еще летом выступали за переименование болезни, пояснив, что термин "оспа обезьян" не соответствует рекомендациям организации, согласно которым в названиях лучше не использовать названия регионов и животных. По словам представителя организации, при наименовании болезней нужно избегать возможности оскорбить какие-либо "культурные, социальные, национальные, региональные, профессиональные или этнические группы", писало Bloomberg.
mpox – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка mpox признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), по состоянию на 28 ноября в 110 странах и территориях (в их числе – Украина) подтверждено 80 850 случая заболевания.