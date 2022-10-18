В Украине подтвердили четыре случая оспы обезьян, риск ее распространения довольно низкий – Минздрав

Все случаи оспы обезьян, выявленные в Украине, не связаны между собой Фото: depositphotos.com

"У нас есть четыре случая в Украине суммарно. Мы не регистрировали в течение последних двух недель какие-либо случаи. По предварительным данным, все они не связаны между собой, и мы продолжаем оценивать риск распространения как довольно низкий", – заявил он.

Кузин добавил, что в Европе количество случаев обезьяньей оспы также уменьшается и эти случаи быстро расследуются силами эпидемиологических служб.

Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября, второй – 19-го, третий – 22-го.

Кузин заявлял, что пока украинцам не нужно массово вакцинироваться от этого заболевания.