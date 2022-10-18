В Украине подтвердили четыре случая оспы обезьян, риск ее распространения довольно низкий – Минздрав

"У нас есть четыре случая в Украине суммарно. Мы не регистрировали в течение последних двух недель какие-либо случаи. По предварительным данным, все они не связаны между собой, и мы продолжаем оценивать риск распространения как довольно низкий", – заявил он.
Кузин добавил, что в Европе количество случаев обезьяньей оспы также уменьшается и эти случаи быстро расследуются силами эпидемиологических служб.
Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября, второй – 19-го, третий – 22-го.
Кузин заявлял, что пока украинцам не нужно массово вакцинироваться от этого заболевания.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.
Вирус начал распространяться в мае 2022 года. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.
17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), по состоянию на 19 сентября оспу обезьян выявили в более чем 100 странах и территориях.