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В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян, все пациенты легко переносят болезнь – Минздрав

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Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября
Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября
Фото: ЕРА (архив)

В Украине подтвердили третий случай оспы обезьян. Об этом в эфире телемарафона проинформировал 22 сентября главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Все трое пациентов имеют легкое течение заболевания, за границей не были и, по предварительным данным, не имели контактов с больными. Также пока нет подтверждения, что эти случаи связаны между собой. Вместе с тем, риск распространения этого заболевания среди большего количества людей сейчас низкий", – сказал Кузин.

По его словам, в медучреждениях Украины достаточно тестов для диагностики оспы обезьян, речь о 5 тыс. ПЦР-тестов, которые могут проводить в центрах контроля и профилактики заболеваний во всех регионах Украины. 

В центрах знают, как вести мониторинг заболевания и проводит эпидрасследование и знаю, что делать в случае подозрения на оспу обезьян, добавил Кузин. 

"В случае, если человек наблюдает у себя похожие симптомы: сыпь в виде пузырьков, в частности на лице, температуру, головные боли и т.д., обращайтесь за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других", – рекомендовал он.

Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентябрявторой – 19-го. Кузин говорит, что пока украинцам не нужно массово вакцинироваться от этого заболевания. 

Контекст:

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных, отмечает Всемирная организация здравоохранения. Симптомы заболевания схожи с симптомами, наблюдавшимися у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без какого-либо лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Вирус начал распространяться в мае 2022 года. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что вспышка оспы обезьян признана чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.

Специфической вакцины от оспы обезьян на данный момент нет, однако определенную степень защиты дает вакцина от натуральной оспы, в том числе вакцина MVA-BN датской компании Bavarian Nordic, одобренная ВОЗ в 2019 году.

17 августа 2022 года вице-президент компании Рольф Сасс Соренсен заявил, что Bavarian Nordic A/S не уверена в своей способности удовлетворить спрос на препарат в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), по состоянию на 19 сентября оспу обезьян выявили в более чем 100 странах и территориях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вирус, украинцы, болезнь, Минздрав, Игорь Кузин, оспа
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