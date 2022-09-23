В Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян, все пациенты легко переносят болезнь – Минздрав

"Все трое пациентов имеют легкое течение заболевания, за границей не были и, по предварительным данным, не имели контактов с больными. Также пока нет подтверждения, что эти случаи связаны между собой. Вместе с тем, риск распространения этого заболевания среди большего количества людей сейчас низкий", – сказал Кузин.

По его словам, в медучреждениях Украины достаточно тестов для диагностики оспы обезьян, речь о 5 тыс. ПЦР-тестов, которые могут проводить в центрах контроля и профилактики заболеваний во всех регионах Украины.

В центрах знают, как вести мониторинг заболевания и проводит эпидрасследование и знаю, что делать в случае подозрения на оспу обезьян, добавил Кузин.

"В случае, если человек наблюдает у себя похожие симптомы: сыпь в виде пузырьков, в частности на лице, температуру, головные боли и т.д., обращайтесь за медицинской помощью, используя средства противоэпидемической защиты (защитную маску, перчатки и т.п.), чтобы не заразить других", – рекомендовал он.

Первый случай оспы обезьян в Украине подтвердили 15 сентября, второй – 19-го. Кузин говорит, что пока украинцам не нужно массово вакцинироваться от этого заболевания.