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"Все враги Украины попадают в цугцванг. Шах, мат, слава Украине!" Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на Всемирной шахматной олимпиаде

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Украинская сборная стала первой из 162 команд по итогам 11 туров
Украинская сборная стала первой из 162 команд по итогам 11 туров
Фото: fide.com

Женская сборная Украины во второй раз в истории завоевала "золото" на Всемирной шахматной олимпиаде. Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа поздравил шахматисток в Facebook.

Зеленский поблагодарил участниц сборной Марию и Анну Музычук, Анну Ушенину, Юлию Осьмак и Наталью Буксу за победу и украинский флаг на самой высокой ступени пьедестала.

Он пообещал, что "сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны" и украинцы "без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – вернут каждую клеточку своей земли".

"Несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: "Шах, мат, слава Украине!" – написал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02S9c2ARBRmEEpNdmvKGuHbFBbzv6umbVu4saFVGC6Aee7vonqmJTotAWbo8CsaDfel

Контекст:

Женская сборная Украины стала победительницей 44-й Шахматной олимпиады Международной федерации шахмат 2022 года, проходившей с 28 июля по 10 августа. Турнир должен был состояться в России, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину федерация перенесла его в Индию, в город Ченнаи. 

Согласно результатам соревнования, украинские шахматистки победили в турнире, в котором соревновались 162 сборные на протяжении 11 туров. Второе и третье место заняли Грузия и Индия. 

Мужская сборная Украины стала на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года 29-й.

В первый раз Украина завоевала золото в женской категории Шахматной олимпиады в 2006 году в Турине.

Теги: Индия, спорт, шахматы, сборная Украины, Владимир Зеленский, украинцы, соревнования, турнир
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