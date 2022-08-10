"Все враги Украины попадают в цугцванг. Шах, мат, слава Украине!" Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на Всемирной шахматной олимпиаде

Зеленский поблагодарил участниц сборной Марию и Анну Музычук, Анну Ушенину, Юлию Осьмак и Наталью Буксу за победу и украинский флаг на самой высокой ступени пьедестала.
Он пообещал, что "сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны" и украинцы "без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – вернут каждую клеточку своей земли".
"Несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: "Шах, мат, слава Украине!" – написал Зеленский.
Женская сборная Украины стала победительницей 44-й Шахматной олимпиады Международной федерации шахмат 2022 года, проходившей с 28 июля по 10 августа. Турнир должен был состояться в России, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину федерация перенесла его в Индию, в город Ченнаи.
Согласно результатам соревнования, украинские шахматистки победили в турнире, в котором соревновались 162 сборные на протяжении 11 туров. Второе и третье место заняли Грузия и Индия.
Мужская сборная Украины стала на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года 29-й.
В первый раз Украина завоевала золото в женской категории Шахматной олимпиады в 2006 году в Турине.