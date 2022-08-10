"Все враги Украины попадают в цугцванг. Шах, мат, слава Украине!" Зеленский поздравил женскую сборную Украины с победой на Всемирной шахматной олимпиаде

Зеленский поблагодарил участниц сборной Марию и Анну Музычук, Анну Ушенину, Юлию Осьмак и Наталью Буксу за победу и украинский флаг на самой высокой ступени пьедестала.

Он пообещал, что "сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны" и украинцы "без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – вернут каждую клеточку своей земли".

"Несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется. И голый король услышит: "Шах, мат, слава Украине!" – написал Зеленский.